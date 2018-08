NAVO drukt spijt uit over afvuren raket door Spaanse Eurofighter in Estland KVE

08 augustus 2018

17u34

Bron: Belga 1 NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft zijn spijt uitgedrukt aan het adres van de Estse premier Jüri Ratas over het incident waarbij een Spaanse Eurofighter in het kader van de NAVO-bewakingsoperatie in het Balticum per ongeluk een raket had afgevuurd. Dat heeft de NAVO zelf bekendgemaakt. Stoltenberg zei dat de NAVO alle steun zal verlenen aan het onderzoek dat geopend is naar het incident.

Een Eurofighter van het Spaanse detachement had per ongeluk een raket van het type AIM-120 Amraam afgevuurd in het zuidwesten van Estland. Dit tuig bevat zo'n 5 tot 10 kilo explosieven en heeft ook een zelfdestructiesysteem. Het Estse leger voert een zoekactie uit naar het wapentuig. Er is nog nergens schade gemeld door het springtuig. Ook de Spaanse minister van Defensie heeft gezegd dat hij een onderzoek naar het incident heeft bevolen.

De NAVO-landen Estland, Letland en Litouwen, aan de grens met Rusland, beschikken niet over eigen gevechtsvliegtuigen. Daarom nemen de bondgenoten in de marge van het Nato Air Policing Balticum sinds 2004 de bescherming van het Baltische luchtruim voor hun rekening.