NAVO-chef kondigt nieuwe militaire strategie aan kv

25 mei 2019

05u00

Bron: Belga 0 Het militaire samenwerkingsverband NAVO komt na tientallen jaren met een nieuwe militaire strategie. "Onze militaire experts hebben deze week een nieuwe militaire strategie voor het bondgenootschap besloten", zegt secretaris-generaal Jens Stoltenberg in Welt am Sonntag.

Volgens hem is sinds 2014 sprake van een "nieuwe veiligheidsomgeving" en zijn er uitdagingen in het zuiden en het oosten. Daarnaast maakt Rusland in toenemende mate gebruik van de “nucleaire dreiging” tegen het Westen. “Dat vereist een gedeeltelijk nieuw militair concept”, aldus de vroegere premier van Noorwegen. De kracht van de NAVO is “dat we in staat zijn om te veranderen wanneer dat nodig is”.



Volgens de Duitse krant stamt de huidige strategie van de NAVO uit 1967. Details van het nieuwe militaire concept worden niet genoemd.