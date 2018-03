NAVO blijft in Irak "zo lang het nodig is" kv

06 maart 2018

18u51

Bron: Belga 2 De NAVO blijft aanwezig in Irak en zal er het Iraakse leger blijven opleiden. Dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de militaire alliantie vandaag gezegd.

Stoltenberg zegt dat de Verdragsorganisatie dit doet "op vraag van de Iraakse regering". Het Iraakse parlement, daarentegen, stelde vorige week dat het tijd wordt voor een geleidelijke terugtrekking uit Irak door buitenlandse troepen.

In een communiqué op de website van de NAVO zegt Stoltenberg echter dat het westerse militaire bondgenootschap zijn aanwezigheid nog zal verhogen en in Irak blijft "zo lang het nodig is".

De Noorse NAVO-leider was maandag op bezoek in Irak, waar hij onder meer een gesprek had met premier Haider al-Abadi. Dat Abadi het Noord-Atlantisch Bondgenootschap heeft verzocht om langer te blijven, was tot dusver geheel onbekend.

De NAVO is in Irak om er de strijd tegen Islamitische Staat (IS) te steunen. De terreurorganisatie is inmiddels uit haar grote bolwerken verwijderd, en is alle terreinwinst die ze boekte in 2014 en 2015 kwijtgespeeld. Dat betekent ook dat voor een verlenging van de NAVO-aanwezigheid een andere reden moet worden aangegeven.