NAVO blijft erbij: "Te vroeg voor antikernwapenverdrag van Nobelprijswinnaar ICAN"

17u43

Bron: Belga 0 AP Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO De NAVO, met daarin drie grote kernmachten, reageert vandaag met gemengde gevoelens op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Internationale Campagne voor Afschaffing van Kernwapens (ICAN).

De NAVO engageert zich voor het behoud van de vrede en (wil) de voorwaarden creëren voor een wereld zonder kernwapens, een doelstelling die ze deelt met de ICAN, maar in tegenstelling tot de ICAN zijn "de omstandigheden" momenteel te ongunstig om een nucleaire ontwapening door te voeren, zegt secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, in een communiqué. Hij drukt erop dat er rekening gehouden moet worden met "de huidige veiligheidscontext".

Symbolisch verdrag

ICAN is een coalitie van 468 ngo's uit 101 verschillende landen, met hoofdkwartier in Genève. De organisatie was de drijfkracht achter het historische, zij het eerder symbolische, antikernwapenverdrag dat op 7 juli werd aangenomen door 122 VN-lidstaten. Symbolisch, want geen van kernmachten en de NAVO-lidstaten - waaronder dus ook België - doet eraan mee.

Stoltenberg herhaalde in de mededeling fel tegen de tekst te zijn, omdat die "de vooruitgang ondermijnt die we al die jaren hebben geboekt op het vlak van ontwapening en non-proliferatie". Welke vooruitgang, preciseerde hij niet.

Binnen de NAVO zijn de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië goed voor 7.315 kernkoppen. Rusland beschikt over 7.000 kernkoppen, China over 270 en Noord-Korea zou 10 à 20 kernkoppen hebben staan, zo schat het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Non-proliferatieverdrag

"Wat we nodig hebben, is een controleerbare en evenwichtige vermindering van kernwapens. Het nucleaire non-proliferatieverdrag, dat alle NAVO-bondgenoten hebben ondertekend, blijft de hoeksteen van alle internationale inspanningen om deze doelstelling te bereiken", aldus Stoltenberg.