NAVO-bevelvoerder roept Moskou op inmenging in Europa te stoppen Redactie

16u08

Bron: Belga 0 AFP De Amerikaanse generaal Curtis Scaparrotti, die de NAVO-troepen in Europa leidt, heeft Rusland opgeroepen om te stoppen met inmenging in de verkiezingen in Europa, ook in Catalonië.

"Stop met de inmenging in andere landen, in wat hun soeverein recht is om hun regering te bepalen en hoe die moet werken", aldus de generaal voor journalisten in Brussel. Hij kreeg vragen over beschuldigingen dat Moskou zich in de Catalaanse crisis heeft gemoeid.

"Ik ben bezorgd door de kwaadwillige Russische invloed, vooral op binnenlandse onderwerpen" in Europese landen. "We hebben dat gezien in de Verenigde Staten, we hebben dat onlangs gezien in een aantal landen hier (in Europa, nvdr.)", zei hij nog in de marge van een vergadering van de NAVO-ministers van Defensie. "Dit maakt deel uit van wat ik soms een campagne van destabilisatie noem", aldus nog Scaparrotti.

De Amerikaanse minister van Defensie, James Mattis, verduidelijkte ook dat de 29 NAVO-ministers van Defensie hebben gesproken over de "constante pogingen van Rusland om zich te mengen in de soevereine democratische processen van onafhankelijke staten".

Volgens de Spaanse krant El Pais, die heel kritisch staat tegenover de Catalaanse onafhankelijkheidsgezinden, zei dat de Spaanstalige edities van de Russische media RT en Sputnik zich hadden gemoeid in de Catalaanse kwestie, met het opzet te destabiliseren. Die beschuldigingen zijn echter moeilijk te bevestigen. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Alfonso Dastis had in oktober gezegd dat er nog geen "definitief bewijs" is voor zo'n inmenging.