NAVO beslist twee nieuwe commandocentra op te richten jv

14 februari 2018

20u22

Bron: belga 4 De NAVO heeft de formele beslissing genomen om de commandostructuur van de verdragsorganisatie te moderniseren. Er komen twee nieuwe commandocentra, één voor de militaire mobiliteit binnen Europa en één voor de Atlantische Oceaan.

De officiële beslissing over hun locatie is nog niet genomen, aldus secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Wel bevestigde hij dat de VS en Duitsland hebben voorgesteld telkens een van die centra te huisvesten.

Duitsland stelde voor het commando te huisvesten dat zal instaan voor de snelle verplaatsing van troepen en materiaal in Europa. De Verenigde Staten willen dan weer het commando voor de Atlantische Oceaan herbergen. Dat commando moet instaan voor de bescherming van de maritieme communicatielijnen tussen Europa en Noord-Amerika. Voorts is ook beslist om een nieuw cyberveiligheidscentrum op te richten binnen SHAPE, het militair hoofdkwartier van de NAVO in Bergen.

Stoltenberg noemde de commandostructuur de "ruggengraat" van het bondgenootschap. "Dat laat onze 29 lidstaten toe als één te handelen", klonk het. Door die structuur moeten de "juiste troepen op de juiste plaatsen op het juiste ogenblik" ingezet kunnen worden.

België wil duidelijkheid over de kostprijs van en het personeel voor die nieuwe commandocentra. "Geen blanco cheque", zei minister van Defensie Steven Vandeput na de vergadering.

In juni zullen de ministers van Defensie binnen de NAVO beslissen over een tijdlijn voor die nieuwe commando's, net als over de locatie en het personeel, aldus Stoltenberg. Eerder had de Duitse minister van Defensie, Ursula von der Leyen, al plannen bevestigd dat het land zo'n commandocentrum zou bouwen.

De NAVO besliste in november vorig jaar om de commandostructuur te herzien en te moderniseren. Daarmee reageert de verdragsorganisatie vooral op het als agressief ervaren beleid van Rusland.

Vergeleken met de periode tijdens de Koude Oorlog is de commandostructuur van het bondgenootschap sterk afgebouwd. Van een dertigtal hoofdkwartieren zijn er nu nog zeven. De NAVO hamert er op dat de herziening van de commandostructuur, geenszins een terugkeer naar de Koude Oorlog inhoudt.