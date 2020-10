NAVO-baas Stoltenberg wil nieuw 'strategisch concept' voor alliantie IB

08 oktober 2020

00u38

Bron: Belga 0 De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft zich gisteren voorstander getoond van een herziening van het strategisch concept van het Noord-Atlantisch bondgenootschap.

Het strategisch concept van de NAVO is een soort handleiding voor de alliantie. Het huidig concept werd in 2010 goedgekeurd tijdens een top van de regeringsleiders van de verschillende lidstaten.

Zo'n herziening geldt telkens als een bijzonder moeilijke diplomatieke oefening, omdat het een consensus vereist tussen alle lidstaten.

Volgens Stoltenberg is het moment gekomen om een nieuw strategisch concept te ontwikkelen, een nieuw plan om uit te maken hoe de NAVO zich kan aanpassen en antwoord kan bieden op een wijzigend veiligheidsklimaat, aldus de secretaris-generaal tijdens het GLOBSEC-forum over mondiale veiligheid in Bratislava.