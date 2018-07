NAVO-baas Stoltenberg: "Opvoeren van defensiebudget is ook in het belang van Europa" kg

10 juli 2018

15u24

Bron: Belga 1 "De Europese landen en Canada moeten hun defensie-uitgaven niet opvoeren om de VS te plezieren, ze moeten dat doen omdat het in hun eigen veiligheidsbelang is." Dat heeft NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg vandaag verklaard, een dag voor de start van de NAVO-top in Brussel. "Een sterke NAVO is goed voor Europa, maar ook voor de VS", zo deelde hij nog mee.

Stoltenberg ging tijdens een persconferentie in het nieuwe NAVO-gebouw in Brussel in op de aanhoudende discussie over een eerlijke verdeling van de lasten binnen het bondgenootschap. Alle NAVO-landen hebben hun defensiebudget in reële termen opgetrokken, zo benadrukte hij met de nieuwe cijfers bij de hand.

"Decennialang werd er voor miljarden bespaard op Defensie. Die trend is gekeerd. Nu wordt er voor miljarden geïnvesteerd, aldus Stoltenberg. "Er zijn acht landen die minstens twee procent van hun bbp uitgeven aan Defensie. In 2014 waren dat er nog maar drie".



Stoltenberg weerlegde daarmee daarmee de kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump dat de Europese NAVO-landen onvoldoende inspanningen leveren om hun engagement op het vlak van defensie-uitgaven na te komen. Maar de secretaris-generaal haastte zich wel om te benadrukken dat hij de Amerikaanse leider niet wil terechtwijzen. "Ik dank president Trump voor zijn leiderschap op het vlak van defensie-uitgaven. Het heeft een duidelijk effect gehad", zo klonk het diplomatisch.

"Niets verkeerd aan meningsverschillen"

Stoltenberg ziet in de discussie over de verdeling van de lasten geen bedreiging voor de eenheid binnen de NAVO, zo liet hij ook verstaan. Ondanks het verschil in visie tussen de VS en de EU zal NAVO "de hoeksteen van de trans-Atlantische veiligheid blijven", zo klonk het. "Er is niets verkeerd aan meningsverschillen. Doorheen de geschiedenis van de NAVO zijn er altijd al meningsverschillen geweest tussen de leden. We zijn daar altijd uit geraakt."