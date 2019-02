NAVO-baas roept op tot dialoog met Rusland over nucleair wapenverdrag HR

15 februari 2019

17u24

Bron: Belga 0 NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft vandaag opgeroepen tot dialoog met Rusland, met het oog op het bilaterale nucleaire wapenverdrag INF waaruit zowel de Verenigde Staten als Rusland zich terugtrekken.

“Het is belangrijk elkaar te ontmoeten en ook moeilijke onderwerpen zoals de schending van het INF-verdrag te bespreken”, zei de Noor bij het begin van de Veiligheidsconferentie in München.

De afkorting INF staat voor Intermediate Range Nuclear Forces, in het Nederlands: nucleaire middellange afstandssystemen. Het verdrag uit 1987 verplichtte Washington en Moskou al hun kernraketten en kruisraketten te vernietigen die een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer hadden en die vanop de grond konden worden gelanceerd.

"Dialoog is altijd belangrijk, vooral als er zulke sterke spanningen heersen als vandaag", aldus nog Stoltenberg. Hij wil op de conferentie onder andere de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ontmoeten en vooral over wapencontrole spreken.

Laatste kans

Stoltenberg beklemtoonde in München nog eens dat er nog een laatste kans is het INF-verdrag te redden. Daarvoor moet Rusland binnen de zes maanden instemmen met de vernietiging van zijn nieuwe raketsysteem, dat volgens de NAVO en de VS het INF-verdrag schendt. Zoniet, wordt de Amerikaanse (en dus ook de Russische) terugtrekking uit het verdrag definitief.

De voormalige Sovjetleider Michail Gorbatsjov waarschuwde eerder deze week nog voor een nieuwe nucleaire wapenwedloop als dat gebeurt.

