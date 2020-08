Navalny werd nauwlettend in de gaten gehouden door autoriteiten vlak voor de vergiftiging KVE

23 augustus 2020

17u42

Bron: Belga 1 De Kremlin-criticus Alexei Navalny werd naar verluidt nauwlettend in de gaten gehouden door de autoriteiten voor hij het eerder deze week vermoedelijk een levensbedreigende vergiftiging toegediend kreeg. "De omvang van de bewaking verbaast me helemaal niet, dat waren we al gewend", schreef Navalny's woordvoerder Kira Yarmysh zondag op Twitter.



Yarmysh's opmerkingen kwamen er naar aanleiding van een bericht van de Moskovitische krant Moskovsky Komsomolets. Die beschrijft alle bewegingen van Navalny voordat hij ernstig ziek werd en donderdag in een coma raakte. Vermeld wordt waar Navalny en zijn team verbleven, met wie hij sprak en zelfs wat ze aten tijdens een reis door Siberië.

Navalny, die nog steeds vecht voor zijn leven, werd ziek op een vlucht naar Moskou donderdag en zaterdag werd hij naar Duitsland overgevlogen voor spoedbehandeling in het Charitéziekenhuis in Berlijn. Zijn team zegt dat hij vergiftigd is in Siberië. Russische artsen hebben gezegd dat hij zou kunnen lijden aan een stofwisselingsstoornis.

Het artikel beweert dat Navalny, gezien het niveau van toezicht, alleen kan vergiftigd zijn op het vliegveld of op de vliegtuig.

Na de landing op de Berlijnse luchthaven Tegel zaterdag, werd Navalny meegenomen in een militaire intensive care-auto naar het Charitéziekenhuis in Berlijn in het centrum van de Duitse hoofdstad. Het ziekenhuis zei dat ze begonnen waren met uitgebreide diagnostische tests op Navalny. Een woordvoerder van het ziekenhuis zei dat er geen commentaar op de toestand van Navalny zou komen voor maandag.

De Duitse regeringsfunctionaris belast met de betrekkingen met Rusland, Dirk Wiese, eiste zondag een volledige uitleg van de omstandigheden rond de ziekte van Navalny. "Er is een beschuldiging van vergiftiging. De snelle achteruitgang in de gezondheidstoestand van Navalny moet plausibel en transparant verduidelijkt worden met de medewerking van de Russische autoriteiten", zei hij.

