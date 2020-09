Navalny vraagt kleren van dag van vergiftiging terug: “Vitaal bewijs” KVE

21 september 2020

17u22

Bron: Belga 1 Aleksej Navalny heeft maandag gevraagd dat de Russische autoriteiten de kleren die hij droeg op de dag van zijn vergiftiging, zouden teruggeven. Volgens de Russische oppositieleider is die kleding een "vitaal bewijs" dat hij met het zenuwgif novitsjok werd vergiftigd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Navalny werd op 20 augustus onwel tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland. Hij werd opgenomen in een ziekenhuis in de Siberische stad Omsk. Intussen revalideert de oppositieleider in het befaamde hospitaal Charité in de Duitse hoofdstad Berlijn.

"Alvorens ik de toelating kreeg om naar Duitsland te worden gebracht, hebben ze me al mijn kleren afgenomen", schrijft Navalny op zijn blog. "Gegeven het feit dat er novitsjok werd teruggevonden op mijn lichaam en dat ik zeer waarschijnlijk via contact besmet geraakte, zijn mijn kleren een zeer belangrijk materieel bewijs." Hij vraagt Moskou de kleding "zorgvuldig" te verpakken in een plastic zak en aan hem terug te geven.

Duitse, Franse en Zweedse laboratoria zijn tot de conclusie gekomen dat Navalny vergiftigd werd met novitsjok. De Russische autoriteiten ontkennen en stellen dat daarvoor geen hard bewijs is. Moskou weigert een diepgaand onderzoek te voeren.

Volgens de naaste omgeving van Navalny zijn er sporen van novitsjok teruggevonden op een flesje water in zijn Siberische hotelkamer. Zijn woordvoerster stelde op Twitter dat het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken er alles aan doet om de misdaad te verhullen, en niet om "die op te lossen".

Lees ook: Hoe Navalny de nachtmerrie van het Kremlin werd (+)