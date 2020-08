Navalny volgens Duitsland “vrij waarschijnlijk” vergiftigd, Russische artsen ontkennen dat ze onder controle van overheid stonden Redactie

24 augustus 2020

13u00

Bron: AD.nl, Belga 6 De Duitse overheid oordeelt dat het “vrij waarschijnlijk” is dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, die in coma ligt in een ziekenhuis in Berlijn, vergiftigd werd. Ondertussen ontkennen artsen die in Siberië Navalny hebben verpleegd dat ze onder controle van de autoriteiten stonden. “We hebben hem gered”, klinkt het.



“Het gaat om een patiënt die op een vrij waarschijnlijke manier het slachtoffer is geworden van een gifaanval”, aldus de woordvoerder van de Duitse regering, Steffen Seibert. “De verdenking slaat niet op het feit dat Navalny zichzelf zou hebben vergiftigd, maar dat iemand hem heeft vergiftigd en de Duitse regering neemt die verdenking heel ernstig.”

De 44-jarige oppositieleider moest naar Duitsland voor verdere medische behandeling, nadat hij afgelopen week in coma raakte. Hij ligt sinds gisteren in het Charité in Berlijn, een van de grootste universiteitsklinieken van Europa. “Er was geen formele uitnodiging, maar voor humanitaire redenen kon Navalny snel het land binnenkomen op vraag van zijn familie”, aldus Seibert.



Vanuit het ziekenhuis zijn nog geen mededelingen gedaan over de toestand van Navalny.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, stelt dat er momenteel nog niet voldoende informatie is om vast stellen of hij is vergiftigd. “Er zijn nog een heleboel vragen over de zaak en we moeten eerst de feiten kunnen vaststellen”, aldus de minister, op bezoek in Kiev.

“Navalny zal gifaanval overleven”

Volgens de voorzitter van Cinema for Peace gaat Navalny de gifaanval overleven, maar zal hij maandenlang niet in staat zijn om zijn werk als politicus op te pakken. Bizilj haalde met zijn organisatie de Kremlin-criticus op uit een Russisch ziekenhuis in Omsk.

Het Duitse team van Navalny had aangekondigd om gisterenavond via YouTube een briefing te houden waarin “alles zou worden besproken wat we tot nu toe weten over Aleksej’s vergiftiging”. De briefing werd geannuleerd, omdat het team er toch nog niet klaar voor was, zo schreven perssecretaris Kira Yarmysh en campagnehoofd Leonid Volkov op Twitter.

Vergiftigd

Navalny raakte donderdag bewusteloos aan boord van een vliegtuig. Volgens zijn woordvoerder was de thee die hij voorafgaande aan de vlucht dronk vergiftigd. De oppositieleider stapte vervolgens op het vliegtuig naar Moskou. Dat toestel maakte een noodlanding toen zijn toestand verslechterde. Volgens de Russische artsen heeft Navalny een stofwisselingskwaal.

Er werd eerder deze week lang gediscussieerd over het feit of Navalny wel vervoerd mocht worden. De woordvoerster van Navalny zei eerder dat Russische artsen toestemming hadden gegeven voor de verplaatsing, maar zich vervolgens bedachten. Ze denkt dat het Kremlin daarachter zit, maar de Russische autoriteiten ontkennen dat. De woordvoerster van Navalny betoogt dat het erop lijkt dat de artsen in Omsk geen idee hebben waar Navalny aan lijdt en ze blijft erbij dat hij is vergiftigd.

Volgens bronnen zou Navalny al langer bang zijn geweest voor een vergiftiging. Zo sliep hij zelf nooit in de hotelkamer die onder zijn naam was geboekt.

Volgens Ljoebov Sobol, een vertrouweling van Navalny, zaten in het kantoor van de hoofdarts in het Siberische ziekenhuis mensen van de veiligheidsdiensten. Ook zouden de artsen op verschillende manieren tijd gerokken hebben, tot het gif niet meer aantoonbaar was in het lichaam van Navalny. Pas dan mocht hij naar Duitsland overgevlogen worden, aldus Sobol aan het Duitse weekblad Der Spiegel.

“We hebben de patiënt verzorgd en we hebben hem gered. Er was geen invloed van buiten op de behandeling van de patiënt”, zegt de hoofdarts van het ziekenhuis in Omsk, Aleksander Moerachowski. Moerachowski zei ook dat de mannen in zijn kantoor geen druk hebben uitgeoefend. “Ik kan niet zeggen wie dat waren. Ik kan niet zeggen dat ze iets hebben gedaan”, aldus de hoofdarts.

In de Russische staatsmedia doen verschillende verhalen de ronde over waarom Navalny al dagen in coma ligt. Het gaat onder andere over alcoholconsumptie, een dieet of te weinig suiker. Volgens Sobol gaat het om een “typische desinformatie” vanuit het Kremlin. “Dit was een moordaanslag op Navalny, die slechts nuttig is voor enkel het Kremlin.” Navalny zou ook geen gezondheidsproblemen gehad hebben en heel fit zijn geweest. “Hij was nooit echt ziek, enkel eens verkouden.

Staatsbescherming

Navalny staat onder Duitse staatsbescherming tijdens zijn behandeling in het Berlijnse ziekenhuis, aldus de Duitse politie gisteren. “De staat heeft de politiebescherming van Aleksej Navalny overgenomen”, zei een woordvoerder van de regering.

De Duitse regeringsfunctionaris belast met de betrekkingen met Rusland, Dirk Wiese, eiste een volledige uitleg van de omstandigheden rond de ziekte van Navalny. “Er is een beschuldiging van vergiftiging. De snelle achteruitgang in de gezondheidstoestand van Navalny moet plausibel en transparant verduidelijkt worden met de medewerking van de Russische autoriteiten”, zei hij.

