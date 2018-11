Navalny verhinderd Rusland te verlaten jv

13 november 2018

13u46

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny zegt dat hij aan de grens is tegengehouden toen hij naar Straatsburg wou gaan. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) spreekt er zich donderdag uit over verschillende verzoeken van Navalny tegen de Russische staat.

"De grenswachten hebben me gezegd dat ik Rusland niet mag verlaten. Er is een brief die stelt dat het me verboden is het grondgebied te verlaten, maar zegt niet waarom", aldus Navalny op Twitter. Hij wou een vlucht naar Frankfurt nemen om zo naar Straatsburg te gaan.

"Het EHRM zal binnenkort zijn beslissing aankondigen of mijn herhaaldelijke opsluitingen politiek waren gemotiveerd", aldus Navalny. "Blijkbaar denkt het regime van Poetin dat het iets zal veranderen om me niet naar Straatsburg te laten vliegen om de uitspraak te horen."

Corruptie

De 42-jarige corruptiebestrijder is de afgelopen jaren meermaals opgepakt door de politie, in de marge van manifestaties tegen de overheid die voor het merendeel door de autoriteiten waren verboden. Hij is de belangrijkste figuur van de Russische oppositie geworden sinds indrukwekkende demonstraties in 2011 en 2012. Verschillende betogingen vonden plaats op zijn oproep en zijn anticorruptieretoriek vindt een bijzondere weerklank bij de jonge mensen die hem volgen op internet.

Navalny diende tussen 2012 en 2014 vijf verzoekschriften in bij het Hof in Straatsburg, nadat hij zonder succes naar de Russische gerechtelijke instanties was gestapt. Hij kon zich ook geen kandidaat stellen voor de Russische presidentsverkiezingen afgelopen maart, vanwege een veroordeling die hij als politiek gemotiveerd hekelt.