Navalny uitgesloten als kandidaat Russische verkiezingen na "gefabriceerde" rechtszaak ADN

Bron: Belga 0 REUTERS Alexei Navalny. De Russische centrale kiescommissie heeft de kandidatuur van oppositieleider Aleksej Navalny voor de presidentsverkiezingen verworpen. Volgens de kiescommissie mag hij niet meedoen vanwege zijn gerechtelijke veroordeling voor fraude. Navalny hekelde die rechtszaak als "gefabriceerd", opdat hij zo niet met huidig president Vladimir Poetin zou kunnen wedijveren voor het presidentschap.

Tijdens een publieke vergadering stemde de commissie unaniem tegen het dossier van Navalny, dat de 41-jarige jurist gisterenavond heeft ingediend. Hij mobiliseerde gisteren nog zijn aanhangers in Rusland, om zo zijn kandidatuur te kunnen indienen. Navalny dreigde er bovendien ook mee de verkiezingen te boycotten, mocht zijn deelname worden geweigerd.

EPA Ksenia Sobtsjak.

Tv-bekendheid

De Russische tv-bekendheid en journaliste Ksenia Sobtsjak heeft het dossier voor haar kandidatuur voor de presidentsverkiezingen vandaag ingediend bij de centrale kiescommissie. Ze werd zaterdag genomineerd tot kandidaat door de partij Burgerinitiatief.

De 36-jarige Ksenia is de dochter van Anatoli Sobtsjak, de eerste vrij verkozen burgemeester van Sint-Petersburg in het begin van de jaren 1990. Huidig president Vladimir Poetin was het hoofd van de commissie buitenlandse betrekkingen van de burgemeester, toen de op dat moment relatief onbekende Poetin in 1990 terugkwam naar zijn thuisstad Sint-Petersburg. Poetin en Anatoli Sobtsjak werden vrienden. Sobtsjak overleed in 2000.

Ksenia Sobtsjak is vooral bekend van televisieshows zoals de Russische variant van Big Brother. Ze presenteerde daarnaast ook een datingprogramma en stond op de cover van de Russische versie van Playboy. Momenteel is ze presentatrice van een talkshow op de onafhankelijke internetzender Dozjd. In 2012 nam ze deel aan de oppositieprotesten tegen Poetin.

Rusland kiest op 18 maart 2018 een nieuwe president. Poetin stelde zich kandidaat voor een vierde mandaat. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat dat nieuwe mandaat hem zal ontglippen.