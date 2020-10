Navalny roept Europa op om kring rond Poetin te bestraffen SVM

07 oktober 2020

14u27

De Russische oppositieleider Alexej Navalny heeft de Europeanen aangespoord om verder te gaan in hun sancties tegen Rusland. Ze zouden "de oligarchen en hoge functionarissen" rond president Vladimir Poetin moeten verbieden om op Europees grondgebied te verblijven. Dat zegt hij in een interview met de Duitse krant Bild. Vorige maand werd Navalny vergiftigd net voor hij op een vliegtuig stapte.

"Sancties tegen heel het land werken niet. Het belangrijkste is om een verblijfsverbod op te leggen aan de bevoorrechten van het regime en hun bezittingen te bevriezen", zegt Navalny. "Het gaat dan om oligarchen en hoge functionarissen, de kring die het dichtst bij Poetin staat.”

“Zij zijn het die mensen vermoorden om aan de macht te blijven. Ze verduisteren geld, stelen miljarden en in het weekend maken ze een trip naar Berlijn of Londen. Daar kopen ze dure appartementen en gaan ze op café", betreurt hij.

Navalny-wet

Na de vergiftiging van Navalny sprak Josep Borrell, de chef van de Europese diplomatie, over de mogelijkheid van een Navalny-wet om nieuwe sancties op te leggen aan Moskou. Duitsland heeft ook al gezegd na te denken over strafmaatregelen.

Het debat over de sancties laaide opnieuw op nadat de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) liet weten dat er zenuwgif van het novitsjok-type gevonden werd in het lichaam van de Russische activist. Eerder hadden drie Europese laboratoria al ontdekt dat Navaly vergiftigd werd met novitsjok, een zenuwgif dat in het Sovjettijdperk ontwikkeld werd voor militaire toepassingen.

Ernstig ziek

Na forse kritiek op het Kremlin werd Navalny op 20 augustus ernstig ziek aan boord van een vliegtuig in Siberië. Hij was toen op campagne voor de lokale en regionale verkiezingen van begin september. Hij werd verzorgd in een Berlijns ziekenhuis en bleef er ook tot hij volledig genezen was. “Het gebruik van chemische wapens is een ernstig vergrijp dat niet zonder gevolgen kan blijven”, klinkt het vanuit Duitsland.

Het Westen moet zich zorgen maken over het gebruik van chemische wapens in het buitenland, benadrukt Navalny nog in het interview. “Hoeveel moorden er op die manier wel al gelukt zijn, weten we niet.”

“Schröder is een loopjongen”

De oppositieleider uitte ook zware kritiek op de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder, die momenteel werkt voor de Russische energiereus Gazprom en dicht bij Poetin staat. "Schröder is een 'loopjongen' voor Poetin die moordenaars verdedigt." Hij verwijt de voormalige topman van de Duitse sociaaldemocraten SPD een "lobbyist van Poetin" te zijn en geheim geld te ontvangen dat "gestolen" werd van het Russische volk. Zo draagt hij bij aan de verarming van het land, aldus nog Navalny.