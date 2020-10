Navalny is zeker: "Poetin zit achter vergiftiging" TMA

01 oktober 2020

08u56

Bron: Belga 0 De Russische oppositieleider Aleksej Navalny stelt president Vladimir Poetin verantwoordelijk voor zijn recente vergiftiging. Hij doet dat donderdag in een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel. "Andere versies van wat er is gebeurd, heb ik niet", aldus de 44-jarige Navalny.

De oppositieleider was woensdag op bezoek bij de redactie van Der Spiegel in Berlijn. Hij kondigde ook aan naar Rusland terug te willen keren. "Mijn opgave is nu de man te blijven die geen angst heeft. En ik heb geen angst!"

Navalny werd op 20 augustus erg ziek tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland. Later werd hij voor behandeling naar Duitsland gebracht. Daar lag hij wekenlang in een kunstmatige coma. Labo's in Duitsland, Frankrijk en Zweden kwamen tot de conclusie dat de oppositieleider is vergiftigd met het novitsjok-zenuwgif. Westerse landen eisen opheldering van Moskou, maar het regime van president Poetin ontkent elke betrokkenheid en spreekt van een “provocatie” en “enscenering”.

Over de vergiftiging zegt Navalny in Der Spiegel: “Je voelt geen pijn, maar je weet dat je sterft.” Na zijn ontslag uit het Charité-ziekenhuis in Berlijn is hij nu aan het revalideren, om weer op krachten te komen. De oppositieleider wordt de klok rond begeleid door lijfwachten.

