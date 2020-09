Navalny deelt allereerste foto vanop ziekbed: “Ik heb gisteren hele dag zelfstandig geademd” KVDS

15 september 2020

12u16 1 De Russische oppositieleider Aleksei Navalny (44) heeft voor het eerst een foto gedeeld vanop zijn ziekbed in het hospitaal in Berlijn waar hij behandeld wordt. “ Hallo, dit is Navalny. Ik mis je”, klinkt het op Instagram. “Ik kan nog altijd nauwelijks iets, maar gisteren kon ik wel de hele dag zelfstandig ademen.”

Navalny werd op 20 augustus onwel tijdens een vlucht van Siberië naar Moskou. Volgens berichten zou de thee die hij voor de vlucht had gedronken, vergiftigd zijn. Hij werd bewusteloos naar een ziekenhuis gebracht en later op vraag van zijn familie naar Duitsland gevlogen.





Voor Duitsland staat intussen vast dat Navalny is vergiftigd met een zenuwgif. Ook laboratoria in Zweden en Frankrijk hebben dat vastgesteld. Rusland ontkent iets met de vergiftiging te maken te hebben.

Kunstmatige coma

De oppositieleider werd in een kunstmatige coma gehouden en beademd na het incident. Pas een week geleden ontwaakte hij daaruit. Maandag klonk het in het ziekenhuis dat hij al voor korte periodes uit zijn bed kon komen. De foto die dinsdagmiddag gepost werd op het Instagram-account van Navalny - dat 1,7 miljoen volgers heeft - moet bewijzen dat hij echt aan de beterhand is.





“Ik kan nog steeds nauwelijks iets, maar gisteren kon ik wel de hele dag zelfstandig ademen”, staat erbij te lezen. “Ik heb geen hulp van buitenaf gebruikt, zelfs niet de eenvoudigste klep in mijn keel. Ik vond het erg leuk. Ademen is een verbazingwekkend, door velen onderschat proces.”



