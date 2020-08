Navajo vragen Trump om doodstraf voor indiaan in te trekken: “Geen bevoegdheid op ons grondgebied” kv

11 augustus 2020

20u04

Bron: Reuters 1 Jonathan Nez, president van de Navajo Nation, het grootste indianenreservaat van de VS, roept de Amerikaanse president Trump op om de doodstraf in te trekken voor de enige Amerikaanse indiaan die momenteel wacht op zijn executie. Volgens de Navajo pleegt de Amerikaanse overheid inbreuk op de soevereiniteit van de stam.

Lezmond Mitchell, een Navajo, werd in 2001 veroordeeld voor de moord op een negenjarig Navajo-meisje en haar grootmoeder op het grondgebied van de stam, dat vier staten in het zuidwesten van de VS beslaat. De nu 38-jarige Mitchell werd door een gerechtshof in Arizona ter dood veroordeeld, ondanks protest van de Navajo, die zeggen dat het tegen de culturele waarden van de stam ingaat om iemand te doden “uit wraak”.

Onder president Trump begon het Amerikaanse ministerie van Justitie dit jaar na zeventien jaar opnieuw met het uitvoeren van federale executies: in juli werden al drie mannen geëxecuteerd in de gevangenis in Terre Haute, Indiana. Vorige maand besliste het ministerie dat de executie van Mitchell op 26 augustus zal doorgaan, tot ontzetting van sommige Navajo.



“Het is een slag in het gezicht van onze waarden en rechtssysteem en de eerbied die men ons verschuldigd is als gast op ons land”, zegt Carl Slater, lid van de Navajo Nation Council.

Nez zal vandaag spreken tijdens een hoorzitting over gratieverlening bij de gratieprocureur. In een brief aan Trump schreef Nez dat een levenslange gevangenisstraf “een gepast begin zou zijn om het evenwicht en de harmonie te herstellen voor de getroffen families en de inherente soevereiniteit van de Navajo Nation”.

Achterpoortje

De Amerikaanse federale overheid is bevoegd voor bepaalde ernstige misdrijven die plaatsvinden op indiaans territorium, waaronder moord, maar kunnen meestal geen doodstraf uitvoeren voor een inheemse Amerikaan op land van de stam zonder goedkeuring van de stam zelf.

In het geval van Mitchell geven de Navajo geen toestemming, maar John Ashcroft, minister van Justitie onder toenmalig president George W. Bush negeerde de bezwaren van de openbare aanklagers in Arizona. De federale openbare aanklagers maakten immers gebruik van een achterpoortje en eisten de doodstraf voor Mitchell wegens carjacking, een misdrijf waarbij de Navajo geen inspraak hebben.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.