Nauwelijks vooruitgang in Afghanistan ondanks toename soldaten bvb

23 mei 2018

14u30

Bron: Belga 0 De nieuwe aggressieve Afghanistan-strategie van de Verenigde Staten is volgens de inspecteur-generaal voor de Amerikaanse missie tot dusver nauwelijks geslaagd te noemen. In zijn gepubliceerd kwartaalrapport aan de Senaat klinkt het dat de taliban inmiddels 14,5 procent van de districten en 12 procent van de bevolking controleren. "De beschikbare data tonen slechts enige signalen van vooruitgang", waarschuwde inspecteur-generaal Glenn Fine van het ministerie van Justitie.

Tegelijkertijd is het aantal Afghaanse soldaten en politieagenten tussen januari en maart als gevolg van desertie, gesneuvelden en gewonden verder teruggelopen tot elf procent onder de officiële troepenmacht van 352.000 manschappen. "Dat tekort, in een periode dat de slagkracht van de Afghaanse strijdkrachten uitgebreid moest worden, geeft opnieuw aanleiding tot bezorgdheid over rekrutering (...), aantal slachtoffers en de efficiëntie van de troepen", klinkt het voorts in het rapport.

De Amerikaanse president Donald Trump had de nieuwe Afghanistan-strategie in augustus voorgesteld. Die had na jaren van troepenvermindering tot gevolg dat het aantal van 8.400 manschappen weer werd opgeschroefd naar momenteel 14.000 militairen. Velen worden ingezet als instructeur voor het Afghaanse leger en de politie. Maar er gebeuren ook veel meer luchtaanvallen en gevechtsoperaties van de special forces. Ook enkele NAVO-landen stuurden weer meer soldaten.

De Amerikaanse media meldden gisterennacht dat de volgende opperbevelhebber van de Amerikaanse en daarmee ook de NAVO-strijdkrachten in Afghanistan de bevelhebber van de Joint Special Operations Command (JSOC), generaal Scott Miller (57), wordt.