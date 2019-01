Nauwelijks nieuwe troep van overboord geslagen containers op stranden Waddeneilanden bvb

06 januari 2019

12u24

Bron: Belga 0 Er is vrijwel geen nieuwe troep aangespoeld op de stranden van de Waddeneilanden. De Veiligheidsregio Friesland meldt vandaag aan het einde van de ochtend dat inspecties hebben uitgewezen dat de stranden op de eilanden vrijwel schoon zijn gebleven.

Van de eilanden wordt vandaag alleen op Schiermonnikoog nog gecoördineerd schoongemaakt. Daar wordt onder meer met speciale zuigers en een zogenoemde beachcleaner gewerkt om al het kleine plastic van het strand te krijgen.

Ook op het vasteland wordt vandaag nog op meerdere plekken gewerkt aan het opruimen van plastic en ander afval van de eerder deze week van een schip overboord geslagen containers.



Weersite Weeronline waarschuwt wel dat het dinsdag gaat stormen. Door de combinatie van springvloed en een sterke noordwestenwind zal meer water het Waddengebied instromen. Hierdoor zal meer rommel van de overboord geslagen containers aanspoelen op de Wadden en op het Friese en Groningse vasteland. Aan de Nederlandse kust kan de wind dan pieken naar 100 kilometer per uur. In het Waddengebied wordt de sterkste wind verwacht. Met windkracht 9 is er daar waarschijnlijk sprake van storm.

Intussen is de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) in het Duitse Bremerhaven voor een verkennend onderzoek naar het overboord slaan van containers van het schip MSC Zoe. Het schip meerde na het verliezen van de 277 containers aan in Bremerhaven. Op basis van de verkenning volgt naar verwachting in de loop van komende week een besluit of dit een onderzoek is voor de OvV of voor de Duitse evenknie.