Natuurbranden in Zuid-Afrika eisen 7 doden, onder wie zwangere vrouw en baby kg

29 oktober 2018

22u57

Bron: Belga, Daily Mail 0 In Zuid-Afrika hebben branden langs de Tuinroute, een bekende toeristische route aan de zuidkust van het land, aan minstens zeven mensen het leven gekost, onder wie een zwangere vrouw en een baby. Dat heeft Colin Deiner, het hoofd van de hulpdiensten in de provincie West-Kaap, gezegd.

“Tot nu toe hebben we bevestiging dat er zeven doden zijn gevallen, onder wie een vrouw die acht maanden zwanger was”, aldus Deiner. Voorts kwam ook een baby om. Alle lichamen werden gevonden in Farleigh, een nederzetting in de bergen tussen de plaatsen George en Knysna. Ze werden er volgens Deiner ingesloten door de vlammen.



De natuurbranden in de omgeving zijn vorige week begonnen. Zowat 16.000 hectare ging al in vlammen op.

