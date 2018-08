Natuurbranden in Californië woeden verder en eisen zevende slachtoffer HA

06 augustus 2018

06u48

Bron: AFP, DPA, Belga 0 In de Amerikaanse staat Californië heeft de natuurbrand "Carr" een zevende dodelijk slachtoffer gemaakt. Het gaat om een persoon die in de county Shasta aan het werk was om de bewoners weer van elektriciteit te voorzien, zo melden de lokale autoriteiten.

Carr heeft volgens California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire) al bijna 65.000 hectare in de county's Shasta en Trinity in as gelegd en bedreigt ruim 1.350 woningen. De brandweer zet ongeveer 4.800 manschappen, 390 brandweerwagens en 16 helikopters in om het vuur te bestrijden. De brand, die volgens Cal Fire voor 43 procent onder controle is, is nu de op vijf na dodelijkste uit de geschiedenis van Californië. Twee van de zeven dodelijke slachtoffers zijn brandweerlieden.

In de zuidwestelijke Amerikaanse staat woeden in totaal meer dan twintig natuurbranden. De National Park Service (NPS) kondigde gisteren aan dat door de brand "Ferguson" grote delen van het populaire natuurpark Yosemite National Park, die al sinds 25 juli niet meer toegankelijk zijn, voor onbepaalde tijd dicht zullen blijven.



"Ferguson" ontstond op 13 juli in het gebergte Sierra Nevada en heeft zich ondertussen over een gebied van 36.400 hectare verspreid. De natuurbrand kostte het leven aan twee brandweermannen, verwondde elf mensen en verwoestte tien huizen. De bijna 2.689 gemobiliseerde manschappen hebben het vuur voor 38 procent onder controle gebracht.