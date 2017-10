Natuurbranden in Californië: al 10 doden 13u50

Natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië hebben al aan zeker tien mensen het leven gekost. Dat melden de autoriteiten. In totaal is volgens Amerikaanse media al meer dan 35.000 hectare in vlammen opgegaan in acht verschillende county's. In drie county's is de noodtoestand van kracht.