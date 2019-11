Natuurbranden Australië breiden razendsnel uit kv

10 november 2019

06u06

Bron: ANP 0 De Australische brandweer denkt dat de vele tientallen natuurbranden die verspreid over het land woeden niet snel onder controle zijn te krijgen. Het vuur bedreigt nu ook de stad Sydney. De brandweer vreest dat niet alle getroffenen kunnen worden geholpen en dat er meer mensen om het leven zullen komen dan de drie die tot nu toe zijn geteld.

Er zijn zeker al 150 huizen in rook opgegaan. Gevreesd wordt dat ook dat aantal nog flink gaat stijgen. In de staat Queensland, waar meer dan 50 brandhaarden zijn, zijn al duizenden inwoners geëvacueerd. In de staat New South Wales, het dichtstbevolkte gebied van het land, woeden zeker 70 branden.

De branden begonnen vrijdagochtend en verspreidden zich razendsnel, waarmee het bosbrandenseizoen in Australië eerder dan anders is begonnen. Er wordt waarschijnlijk tot in het nieuwe jaar geen neerslag van betekenis verwacht, zei brandweercommandant Mike Wassing in Queensland over de situatie tijdens een persconferentie.