Nationalistische partijen grootste winnaars verkiezingen Bosnië en Herzegovina Redactie

09 oktober 2018

17u33

Bron: afp 0 De nationalistische partijen in Bosnië en Herzegovina zijn de grootste partijen geworden bij de verkiezingen van zondag. Dat blijkt met bijna 80 procent van de stemmen geteld.

In de Republika Srpska, het Servische deel van het land, is de Alliantie van Onafhankelijke Sociaal-Democraten (SNSD) de grootste partij. In het andere landsdeel van de Bosnische moslims en Kroaten, de Federatie van Bosnië en Herzegovina, zijn respectievelijk de SDA en HDZ de grootste partij van hun gemeenschappen geworden. Die partijen zullen het grootste aantal zetels bekleden in het centrale parlement.

De resultaten bevestigen ook dat de Serviër Milorad Dodik (SNSD), de Bosnjak Sefik Dzaferovic (SDA) en de Kroat Zeljko Komsic in het driekoppige presidentschap van het land zullen zetelen. Komsic versloeg wel Dragan Covic, kopman van de Kroatische Democratische Unie van Bosnië en Herzegovina (HDZ-BiH).

Volgens de eerste verklaringen van hun leiders, zouden de SDA, de SNSD en de HDZ een nieuwe, centrale regering kunnen vormen. In die regering moeten de drie gemeenschappen vertegenwoordigd zijn. Ze zullen daarvoor wel de steun van andere partijen nodig hebben.

De Bosnische moslims vertegenwoordigen de helft van de 3,5 miljoen inwoners. Een derde zijn orthodoxe Serviërs en 15 procent zijn katholieke Kroaten.

De SNSD is de grootste partij geworden in het parlement van de Republika Srpska (32 procent). In het andere landsdeel zullen de SDA (26 procent) en de HDZ (15 procent) waarschijnlijk de regering proberen te vormen.

Volgens analist Zarko Papic kondigen de resultaten geen grote veranderingen aan in het diep verdeelde land.