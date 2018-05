Nationalistische extremisten belagen progressieve Griekse burgemeester SI

20 mei 2018

12u33

Nationalistische extremisten hebben de burgemeester van de Noord-Griekse havenstad Thessaloniki, Giannis Boutaris, verbaal en fysiek aangevallen. Hij raakte lichtgewond. "Wat ik heb meegemaakt is een nachtmerrie", zei Boutaris vandaag tegen Griekse media.

Televisie- en nieuwssites toonden video's van het incident dat zich zaterdagavond voordeed. Boutaris, beschouwd als een van de meest progressieve burgemeesters van Griekenland, kon vluchten en voorkwam erger.

De regering en alle Griekse partijen, met uitzondering van de rechts-extremistische Gouden Dageraad, veroordelen de aanval. "De aanvallers waren extreem-rechtse criminelen", aldus een verklaring van het kantoor van de Griekse premier Alexis Tsipras. "De politie zal ze vinden en de rechterlijke macht zal ze ter verantwoording roepen."

Flessen gooien en schoppen

De burgemeester nam deel aan een herdenking voor Grieken die aan het begin van de vorige eeuw door Osmaanse militieleden in het Zwarte Zeegebied waren gedood of verdreven. Van oudsher nemen nationalisten ook deel aan deze vieringen. Enkele rechts-extremisten begonnen Boutaris te beledigen, hij werd geschopt en flessen en andere voorwerpen werden in zijn richting gegooid. De burgemeester viel op de grond, maar wist te ontsnappen met hulp van een politieagent en twee van zijn metgezellen.

Boutaris pleit voor een versoepeling in de relaties met buurland Turkije en voor de rechten van homoseksuelen en minderheden. Hij benadrukt altijd het multiculturele karakter van zijn stad, waar in de vorige eeuw veel Joden, Grieken en Turken samenwoonden.

