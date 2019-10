Nationale Veiligheidsraad identificeert 84 mensen met Belgische link in noorden van Syrië LH

16 oktober 2019

13u58

Bron: Belga 5 De Nationale Veiligheidsraad heeft 84 mensen met een Belgische link geïdentificeerd in het noordoosten van Syrië. Dat vernam Belga in de omgeving van premier Charles Michel. Niet iedereen van hen kan gelokaliseerd worden. Sommigen bevinden zich in kampen of gevangenissen, anderen zijn misschien al overleden.

De Nationale Veiligheidsraad, die de Belgische reactie op veiligheidsbedreigingen coördineert, kwam vandaag samen naar aanleiding van de Turkse inval in het noordoosten van Syrië. In het orgaan zetelen de regering, de veiligheids- en inlichtingendiensten en het openbaar ministerie.

Het Belgische gerecht vaardigt systematisch aanhoudingsmandaten uit voor de gevaarlijkste Syriëstrijders, zij die onder categorie één vallen. Er is een omzendbrief die de samenwerking regelt met Turkije, als buurland van Syrië, over de uitlevering van personen tegen wie een Belgisch aanhoudingsmandaat loopt.

Internationaal tribunaal

Ons land onderhandelt met andere landen die veel Syriëstrijders hebben (Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden) over de oprichting van een soort internationaal tribunaal, maar die onderhandelingen hebben nog niet tot een akkoord geleid.

Vorige week zeiden onder meer minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) dat ons land blijft pleiten voor berechting in de regio. Voor aanvang van de Nationale Veiligheidsraad herhaalde Open Vld-vicepremier Alexander De Croo die stelling. “Onze basisredenering is dat misdaden gepleegd in een bepaalde regio in die regio berecht moeten worden” zei hij.

Over het terughalen van kinderen van Syriëstrijders zei De Croo dat de situatie ter plaatse nu zeer moeilijk is. Ons land haalde al zes weeskinderen terug, maar toen was de situatie er stabiel.

Bewaking van kampen

Het Turkse leger is sinds vorige week bezig met een offensief in het gebied, gericht tegen de Koerdische strijders in de regio. De Koerden staan er in voor de bewaking van verschillende kampen waar onder meer familieleden van IS-aanhangers gehuisvest zijn. Volgens verschillende bronnen zijn er afgelopen weekend honderden IS-familieleden ontsnapt uit een van die kampen, Ain Issa.



Uit verschillende Europese landen, waaronder ook België, vertrokken destijds heel wat Syriëstrijders. Volgens waarnemers is het goed mogelijk dat de strijders die nog in de regio gevangen zitten ongecontroleerd terug naar Europa keren.