Nationale Veiligheidsraad buigt zich over trouwfeesten - Meer dan 100.000 doden in Europa - Bedrijven testen automatisch afstandsmetertje

• Vandaag werden 230 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd in België. 265 bijkomende mensen werden opgenomen in het ziekenhuis. Hier vindt u de overzichtscijfers • Een aantal bedrijven in ons land test momenteel een automatisch afstandsmetertje om social distancing te respecteren.• De dodentol in Europa is opgelopen tot meer dan 100.000. In alle Europese landen, Rusland niet meegeteld, vielen er tot nu toe 100.233 doden.• Een honderdtal popsterren heeft vannacht een virtueel megaconcert gegeven om zorgwerkers te steunen.