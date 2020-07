Nationale Veiligheidsadviseur van Trump test positief KVE

27 juli 2020

17u35

De Nationale Veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, Robert O'Brien, heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft het Witte Huis maandag meegedeeld.

O'Brien zit momenteel met "lichte symptomen" in zelfisolatie, en werkt vanuit een "veilige externe locatie", volgens het Witte Huis. Zijn besmetting vormt geen risico voor president Trump en vicepresident Mike Pence, werd benadrukt.

In mei testte Katie Miller, de woordvoerster van Mike Pence, positief. Zij is intussen opnieuw aan het werk. Begin juli raakte bekend dat Kimberly Guilfoyle, de vriendin van Don Trump Jr. het coronavirus had opgelopen. Zij speelt een belangrijke rol in Trumps campagneteam.