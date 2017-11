Nationale Bank van Spanje: "Recessie dreigt voor Catalonië" Redactie

17u42

Catalonië dreigt in een economische recessie terecht te komen als de spanningen na de onafhankelijkheidsverklaring nog lang duren. Dat meent de Nationale Bank van Spanje. Voor de hele Spaanse economie dreigt dan weer een serieuze groeivertraging.

Photo News

Een scenario waarbij er "zware en langdurige politieke spanningen" zijn in Catalonië zou de regio vanaf eind dit jaar tot eind 2019 in een economische recessie duwen, staat donderdag in een rapport van de Nationale Bank. In diezelfde periode zou de groei van de Spaanse economie met 2,5 procentpunt vertragen. Dat betekent dat de groeiverwachting bijna wordt gehalveerd.

Als de spanningen slechts tijdelijk aanhouden, zou het verlies voor het bruto binnenlands product slechts 0,3 procentpunt bedragen, blijkt uit het rapport.

Officieel wordt de groeiverwachting voor Spanje nog niet naar beneden bijgesteld. De Nationale Bank gaat uit van een economische groei met 3,1 procent in 2017 en 2,5 procent in 2018. De Spaanse regering toonde zich wel al iets pessimistischer, met een verwachte groei van 2,3 procent in 2018.

Eerder raakte al bekend dat er sinds begin deze maand al meer dan 1.900 bedrijven hun zetel verhuisden uit Catalonië. Die regio is vanuit economisch oogpunt de belangrijkste van het land, goed voor 19 procent van het bbp