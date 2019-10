Nationale Bank telt de rekeningen nog eens na: overheidsschuld daalt van 102 naar 100 procent TT

18 oktober 2019

17u26

Bron: Belga 0 De Nationale Bank heeft een methodologische herziening doorgevoerd van de nationale rekeningen, waardoor de economische groei opwaarts werd bijgesteld en de overheidsschuld werd verlaagd. In 2018 komt de schuldgraad zo pal uit op 100 procent van het bruto binnenlands product. Volgens De Tijd leidt de herziening er bovendien toe dat de overheidsschuld dit jaar zo goed als zeker onder de 100 procent zal zakken.

De Nationale Bank evalueert elke vijf jaar de nationale rekeningen om de kwaliteit, relevantie en coherentie van de statistieken te verbeteren. Daarbij werden ook nieuwe economische verschijnselen gemeten en voor het eerst in de nationale rekeningen opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de elektriciteitsproductie door de huishoudens, die door de stimulansen van de overheid aanzienlijk gestegen is, en de e-commercetransacties.

Daarnaast hebben volgens de herziening bijvoorbeeld de verhuur van woningen en verzekeringsmaatschappijen een grotere impact op het bbp.

Na de evaluatie van 2019 werd de gemiddelde overheidsschuld tussen 2010 en 2017 neerwaarts bijgesteld van 104,2 naar 103,7 procent van het bbp, terwijl de economische groei in die periode steeg van gemiddeld 1,2 procent naar 1,4 procent.

Voor het jaar 2018 staat er nu een schuldgraad van 100 procent in de tabellen. Voordien ging de Nationale bank nog uit van 102 procent. Daarbij bedraagt het overheidstekort 0,7 procent. De economische groei klokte vorig jaar, dankzij de binnenlandse vraag, af op 1,5 procent, na een groei met 2 procent in 2017. In de vorige tabellen was er nog sprake van 1,4 procent groei in 2018. De banencreatie becijferde de NBB in 2018 op 66.000 jobs.