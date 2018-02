Nationaal Veiligheidsadviseur Verenigde Staten: bewijs van Russische inmenging "is nu onweerlegbaar" rvl

17 februari 2018

21u31

Bron: Belga 0 Het bewijs dat Rusland zich trachtte te mengen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, "is nu onweerlegbaar", zo heeft Nationaal Veiligheidsadviseur Herbert McMaster van de Verenigde Staten zaterdag gezegd op de veiligheidsconferentie van München.

"Zoals u in de aanklacht van de FBI kan zien, is het bewijs nu echt onweerlegbaar, en beschikbaar voor het publiek terwijl dat in het verleden moeilijk was om een aantal redenen", zei McMaster. "Het was technisch moeilijk en ook omdat men zijn capaciteiten op het vlak van inlichtingen niet wil onthullen", aldus de veiligheidsadviseur. "Maar nu (...) zal het voor iedereen heel duidelijk worden."

In de Amerikaanse aanklacht worden drie aan Rusland gelieerde bedrijven en dertien Russen beschuldigd van het orkestreren van manipulatie van sociale media om toenmalig presidentskandidaat Donald Trump te promoten. De verdachten wordt samenzwering verweten om de VS te bedriegen en om bank-, identiteits- en andere fraude te plegen.

De verdachten verblijven allemaal in Rusland. De aanklacht vermeldt uitdrukkelijk dat de beschuldigingen niet op de regering in Moskou slaan.