Nationaal Bevrijdingsleger ELN eist aanslag op tegen politie in Bogota AW

21 januari 2019

09u03

Bron: Belga 0 De Colombiaanse guerrillabeweging ELN heeft erkend dat ze verantwoordelijk is voor de aanslag op de nationale politieschool in Bogoto donderdag. Daarbij vielen twintig doden. De aanslag leidde tot een stopzetting van het vredesproces.

"De operatie tegen de infrastructuur en de troepen is geoorloofd volgens het oorlogsrecht. Er was geen enkele niet-strijder slachtoffer", zei de nationale directie van de ELN in een persbericht dat online werd verspreid.



ELN (Ejercito de Liberacion Nacional) is de naam van het Nationaal Bevrijdingsleger in Colombia. De guerrillabeweging werd opgericht, gebaseerd op het gedachtegoed van Cubaans leider Fidel Castro. Het omverwerpen van het huidig kapitalistisch regime is daarbij het voornaamste doel. Ook de Amerikaanse invloed in Colombia is uit den boze voor de leden van ELN.

