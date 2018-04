Nathan (22) dobbert na schipbreuk week rond op zee. Moeder met wie hij ging varen is nergens te bespeuren. En dan blijkt hij ook genoemd in dossier rond moord op steenrijke opa KVDS

03 april 2018

11u59

Bron: Hartford Courant, New York Post, Boston.com, AP 0 Zeven dagen dobberde Nathan Carman (22) al rond op zee toen hij in september 2016 door een toevallig passerend vrachtschip werd opgemerkt voor de kust van de Amerikaanse staat Massachusetts. Hij was een week eerder met zijn moeder Linda (54) uitgevaren op hun boot om te gaan vissen, zo vertelde hij, maar ze hadden schipbreuk geleden. Hij had zich in veiligheid kunnen brengen in een reddingsboot, maar van zijn moeder ontbrak elk spoor. Het mysterie van haar verdwijning werd nog groter toen bleek dat de jongeman eerder al genoemd was in de zaak van de moord op zijn steenrijke opa in 2013. En dat hij nu maar liefst 5,7 miljoen euro zou erven.

Moeder en zoon waren op 17 september 2016 vertrokken aan Point Judith, Rhode Island. Wat er op zee precies gebeurde, kan alleen de jongeman uit Vernon in de staat Vermont zelf vertellen. En dat deed hij naar eigen zeggen toen hij veilig aan boord was van het Chinese vrachtschip dat hem opmerkte zo’n 160 kilometer voor de kust van Massachusetts.

Opname

Op een opname van het gesprek dat hij vanop het schip voerde met de kustwacht, is te horen hoe hij vertelt dat hij een “vreemd geluid” hoorde in de motor van de bijna 10 meter lange boot en er opeens water naar binnen kwam. In het geharrewar verloor hij zijn moeder uit het oog, waarop hij in de reddingssloep sprong. “De boot ging pijlsnel de dieperik in”, zei hij. “Ik zag de reddingsboot, maar mijn moeder was nergens te bespeuren. Hebben jullie haar gevonden?”

Als de kustwacht negatief antwoordt op de opname, vertelt de jongeman hoe hij nog naar haar zocht. “Ik riep en floot en keek rond in alle richtingen, maar ik zag haar nergens”, klinkt het. Vervolgens dobberde hij zeven dagen rond op het vlot, dat vier personen kon dragen.

Geen antwoord

Op een hele reeks vragen kon hij echter geen antwoord geven en dat maakte de zaak nog mysterieuzer dan ze al was. Waarom de boot precies zonk bijvoorbeeld, en hoe dat precies ging. Zijn moeder is intussen nog altijd vermist en de autoriteiten gaan ervan uit dat ze dood is. (lees hieronder verder)

Groot was ook de verbazing van de politie toen ze ontdekte dat de jongeman al eerder genoemd was in een dossier rond een overlijden van een familielid. Hij was een verdachte genoemd in de moord op zijn rijke grootvader, vastgoedontwikkelaar John Chakalos, in 2013 in Connecticut.

Huiszoekingsbevel

Volgens een huiszoekingsbevel dat toen werd uitgeschreven voor zijn flat, was Nathan Carman de laatste die zijn opa – de vader van zijn moeder – in leven zag. Dat was op de avond van 20 december 2013, toen hij samen met de oude man dineerde bij hem thuis in Windsor, Connecticut. De 87-jarige man werd de volgende morgen dood gevonden. Hij was met drie kogels neergeschoten.

Enkele weken eerder was zijn echtgenote Rita Chakalos gestorven aan kanker. Het koppel stond bekend als filantropen, die zich inzetten voor het goede doel. Ze hadden een landgoed in zowel Connecticut als in New Hampshire. Volgens zijn erfenis liet John Chakalos in totaal 42 miljoen dollar (34 miljoen euro) na aan zijn vier dochters, waarvan de moeder van Nathan één was. (lees hieronder verder)

De politie van Windsor vroeg een aanhoudingsbevel aan de openbare aanklager voor Carman na de moord op Chakalos, maar kreeg dat niet omdat het dossier “niet stevig genoeg” was. Carman werd nooit in staat van beschuldiging gesteld en er werd ook nooit iemand aangehouden in de zaak. Volgens kapitein Thomas LePore van de politie van Windsor is het onderzoek echter nog niet afgesloten en wordt er nog altijd actief aan gewerkt.

De tantes van de jongeman uit Vermont – de drie zussen van zijn moeder Linda – geloven echter steevast dat er kwaad opzet in het spel is en spanden in juli vorig jaar een rechtszaak aan tegen hun neef. Vandaag staat er een hoorzitting gepland in Concord, New Hampshire. Carman zal zichzelf vertegenwoordigen, nadat hij eerder dit jaar zijn 2 advocaten ontsloeg omdat ze “niet competent” waren. Hij houdt vol dat hij onschuldig is. Volgens hem worden zijn tantes “gedreven door kwaadaardigheid en hebzucht” en verspreiden ze leugens over hem.

Gerechtigheid

Een advocaat van zijn tantes zegt hetzelfde over hem: dat hij “gefixeerd is op geld” en dat de familie Chakalos alleen “gerechtigheid” wil. Volgens Dan Small maakte de familie al bekend dat als ze de zaak wint, het deel van de erfenis van Linda Carman naar het goede doel zal gaan. (lees hieronder verder)

Volgens de familie van Nathan Carman zou de jongeman overigens lijden aan het Syndroom van Asperger, een vorm van autisme. Een vriendin van Linda Carman vertelde dat moeder en zoon vaak samen gingen vissen. “Het was een manier om hun band te versterken”, aldus Sharon Hartstein. “Als hij tijd had, probeerde ze zich ook vrij te maken, zodat ze samen dingen konden doen.”

Semiautomatisch geweer

Het is niet de enige rechtszaak waarin Nathan Carman verwikkeld is. Hij voert ook een strijd met de verzekeraar van zijn boot – National Liability & Fire Insurance – over zijn polis die maakt dat hij nog 69.000 euro kan krijgen voor zijn gezonken boot. In december vroeg de maatschappij ook al aan een federale rechter om Carman te doen vertellen wat er gebeurde met een Sig Sauer .308 semiautomatisch geweer dat hij bezat en dat nu vermist is. En dat overeenkomt met het wapen waarmee zijn opa werd vermoord. Carman moet ook zijn telefoongegevens overhandigen van de periode tussen 1 september en 25 september 2016, de dag dat hij vanop zee werd gered.