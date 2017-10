Natasja (17) achtervolgt criminelen tijdens bizarre rijles: "Volg dat busje!"



Bas Tijhaar

10u57

Bron: AD.nl 1 Freddy Schinkel Leerlinge Natasja (rechts), lesgeefster Beau (links) en Simeon, de zoon van de filiaalhouder. Tijdens je rijles de achtervolging inzetten op twee criminelen en er kilometers later voor zorgen dat ze worden gepakt door de politie. Het klinkt als een scène uit een film, maar werd dinsdag voor de 17-jarige Natasja de Jong werkelijkheid in het Nederlandse Emmeloord (provincie Flevoland). "Gelukkig sloeg de auto niet af."

Het is middag als Natasja vol goede moed achter het stuur van de lesauto kruipt. Het is inmiddels alweer haar vijftiende les en het gaat goed. Maar rijdend door het centrum van Emmeloord trapt haar 21-jarige instructrice Beau Linting ineens hard op de rem. "Er schoot een wit busje de weg op met de achterdeuren nog open. De passagier sprong er snel uit om ze dicht te doen, waarna het busje ervandoor scheurde", beschrijft Natasja de situatie. Het blijken twee dieven die hun oog hebben laten vallen op tientallen lege groentekratjes van de plaatselijke Coop-supermarkt.

'Volg dat busje!'

Amper bekomen van de schrik horen Natasja en Beau geklop op de achterdeur. Een medewerker van de Coop wil de auto in. "Toen ik de deur van het slot deed sprong hij naar binnen", vertelt Beau. Het bleek Simeon Greidanus (35), de zoon van de supermarkteigenaar. "Hij riep: ‘Volg dat busje! Snel!' Dus dat hebben we maar gedaan."

Hij riep: ‘Volg dat busje! Snel! Beau Linting

Door rood

Het is het begin van een bizarre rit. "We hebben de achtervolging ingezet en ondertussen belde Simeon de politie. Toen we op achterstand dreigden te raken zijn we zelfs door het rood gereden", vertelt Natasja lichtelijk schuldbewust. Ze moet het avontuur nog even laten bezinken. "Beau zei: ‘Ga jij maar vol gas, ik schakel wel!’ Ik wist niet wat me overkwam. Gelukkig sloeg de auto niet af."

Ook bij Beau zelf slaat de adrenaline toe. "Het was bizar. Gelukkig had Natasja al de nodige lessen gehad en kon ze zich heel goed redden. En het mooie was: die gasten in dat busje hadden natuurlijk niets door. Wie verwacht nou dat je wordt achtervolgd door een lesauto?"

Film

De achtervolging brengt het drietal uiteindelijk via de A6 in het dorpje Ens. De politie is dan al lang en breed op de hoogte en heeft het verdachte voertuig in het vizier. Als de dieven stoppen, wordt de bestuurder direct aangehouden. De bijrijder weet nog te ontkomen, maar wordt later in de kraag gevat in een nabijgelegen bos. "Stonden we daar in Ens", lacht Beau. "We keken elkaar echt aan van: ‘Is dit een filmscène? Waar zijn de camera’s?"

Is dit een filmscène? Waar zijn de camera’s Beau Linting

Kratjes

Als de politie even later laat zien wat de buit was van de twee criminelen, zijn Beau en Natasja toch enigszins teleurgesteld. Grappend: "Lege kratjes… Hadden we daar zo hard voor gereden?" Maar bij de Coop zijn ze de leerlinge en haar lerares maar wat dankbaar voor de wel heel bijzondere verrichting. "Door hun snelle hulp konden de daders worden gepakt", aldus Simeon, die vanaf de achterbank continu contact met de politie hield.

Natasja spreekt ondanks de enorme spanning achteraf van ‘een leuke les’. "Volgende week mag ik weer. Dus de criminelen in de regio zijn gewaarschuwd."

Heldhaftig

Oscar Linting is eigenaar van rijschool OsCar. En vader van instructrice Beau. Hij noemt het optreden van zijn dochter en de twee andere betrokkenen 'heldhaftig'. Maar was het ook verstandig om een leerling een achtervolging te laten inzetten? "Ik denk dat ik hetzelfde had gedaan. Je moet natuurlijk altijd de overweging maken of het veilig is. Bij een beginnende leerling kan je beter zelf achter het stuur gaan zitten, maar deze leerling was al wat verder gevorderd. En je hebt aan de rechterkant ook alle controle. We maken dagelijks spannende situaties mee, waarbij we op de rem moeten trappen."

Dat zijn dochter met haar leerling door rood is gereden, neemt hij haar ook niet kwalijk. "Als dat het ergste is... " Desgevraagd kon de politie gistermiddag niet vertellen wat zij van de actie van de rij-instructrice en de leerling vinden.