Natalia (16) die volgens pleegouders "moordzuchtige dertiger met dwerggroei" is doet voor het eerst haar verhaal: "Ik ben geen oplichtster"

09 november 2019

17u51

Een Oekraïens weesmeisje dat volgens haar voormalige Amerikaanse pleegouders in werkelijkheid een "moordzuchtige dertiger met dwerggroei" is, heeft voor het eerst haar verhaal gedaan. Natalia Grace Barnett deed dat bij de bekende talkshowpresentator Dr. Phil. "Ik ben 16", klonk het emotioneel, "geen 30-jarige oplichtster."

Het hallucinante verhaal van Natalia ging dit jaar de wereld rond. Haar intussen gescheiden adoptieouders Michael en Kristine Barnett worden ervan beschuldigd dat ze in 2013 het toen 8-jarige meisje op haar eentje achterlieten in een flat in Lafayette, Indiana en met hun drie biologische kinderen naar Canada verhuisden. Omdat ze er zeker van waren dat Natalia in het echt een volwassen vrouw was. En omdat ze hen verschillende keren had proberen te vermoorden.

Dwerggroei

Het verhaal van Natalia en de Barnetts begon in 2010, toen het koppel haar adopteerde via een bureau in Florida. Het meisje met een zeldzame vorm van dwerggroei verbleef al twee jaar in de Verenigde Staten en was volgens haar officiële documenten geboren in 2003. Twee dokters onderzochten haar en kwamen tot diezelfde conclusie.





Maar al snel nadat Natalia bij de Barnetts ingetrokken was, begon haar pleegmoeder naar eigen zeggen te twijfelen aan haar leeftijd. Voor het eerst toen ze Natalia op de eerste avond bij het gezin in bad stopte en merkte ze dat het meisje flink wat schaamhaar had. Later zou ze ook geprobeerd hebben te verbergen dat ze menstrueerde. (lees hieronder verder)

“Ze was een vrouw. Ze menstrueerde. Ze had een volwassen gebit. En ze groeide geen centimeter ondanks het feit dat ook kinderen met dwerggroei groter worden”, aldus Kristine Barnett in een interview met DailyMailTV in september. Barnett vond het naar eigen zeggen ook vreemd dat Natalia meer als een tiener sprak dan als een kind, niet met speelgoed wilde spelen en liever met oudere kinderen optrok dan met ‘leeftijdsgenoten’. En daar stopte het niet.

Elektrische omheining

Pleegmoeder Kristine begon ook te vrezen voor haar leven. Natalia zou haar en haar gezin verscheidene keren met de dood bedreigd hebben. Ze zou gezegd hebben dat ze hen ’s nachts in hun slaap zou doodsteken en ze probeerde Kristine naar verluidt op een elektrische omheining te duwen. Op zeker moment zou ze ook gif in de koffie van Kristine gegoten hebben en toen ze daarop betrapt werd, eenvoudigweg gezegd hebben: “Ik probeer je te vermoorden.”

Daarop werd ze naar een psychiatrische instelling gebracht, waar ze volgens haar pleegvader vertelde dat ze het hele gezin dood wilde en beschreef hoe ze dat precies wilde aanpakken. (lees hieronder verder)

In juni 2012 gebeurde er iets opmerkelijks. De Barnetts trokken naar de rechtbank en kregen de toestemming om de leeftijd van Natalia te laten wijzigen van 8 naar 22 jaar. Op haar geboorteakte stond plots dat ze geboren was in 1989, wat haar vandaag 30 jaar zou maken. Volgens Kristine had een botscan aangetoond dat Natalia 14 was op het moment van de adoptie en zou ze in de instelling bekend hebben dat ze ouder was dan ze zich voordeed.

Rond datzelfde moment werd een van de biologische kinderen van de Barnetts toegelaten tot een prestigieuze opleiding in Ontario, Canada. Het gezin besloot naar daar te verhuizen. Natalia bleef achter in de VS, op een appartementje dat haar ouders voor haar hadden gehuurd. Daar woonde ze ongeveer een jaar, tot ze de politie vertelde dat ze achtergelaten was.

Verwaarlozing

Dit jaar werden Michael en Kristine Barnett officieel beschuldigd van verwaarlozing en het achterlaten van een kind. Vorige maand gaven ze zichzelf aan en kwamen ze weer vrij op borg. Hun proces begint in januari volgend jaar en ze houden vol dat ze onschuldig zijn. (lees hieronder verder)

Dat spreekt Natalia resoluut tegen. Het meisje deed donderdag haar verhaal bij Dr. Phil en vertelde hoe ze op haar zesde naar de VS kwam en eerst bij enkele andere gezinnen verbleef voor de Barnetts haar adopteerden. “Ik dacht echt dat ik deze keer in de juiste familie terechtgekomen was”, zei ze.

Ze gaf wel toe dat ze teruggebracht was naar de sociale dienst door een van de vorige gezinnen waarbij ze verbleef, nadat ze een ander kind verwond had. “Een van de zonen met wie ik heel close was worstelde op een dag met me en ik kwam slecht op zijn arm terecht”, vertelt ze daarover. “Mijn pleegmoeder dacht dat ik zijn arm probeerde te breken.” (lees hieronder verder)

Ook de beweringen van de Barnetts dat ze hen kwaad wilde doen, ontkent ze. Zo zou de aantijging dat ze gif in de koffie van Kristine probeerde te gieten op een misverstand rusten. Ze was het kopje gewoon aan het schoonmaken, zegt ze.

Ook dat ze plannen had om hen ’s nachts te vermoorden deed ze af als een verzinsel: “Ik zou alleen hun kamer binnengegaan zijn als ik een nachtmerrie had gehad”, klonk het.

Bedreiging

Natalia verscheen bij dokter Phil overigens samen met Antwon en Cynthia Mans uit Indiana, een koppel dat haar in 2016 adopteerde en bij wie ze nu woont als 16-jarige. Volgens de familie Mans vormt ze geen enkele bedreiging voor hun gezin.

