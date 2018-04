Nasim Aghdam ging nog oefenen op de schietbaan voor ze naar YouTube trok TK

Bron: Independent 6 Er duikt steeds meer informatie op over de uren voor de schietpartij aan het hoofdkantoor van YouTube in San Bernadino. Zo blijkt dat Nasim Aghdam, de vrouw die er drie mensen neerschoot voor ze zichzelf om het leven bracht, eerst nog bij een schietbaan langsging voor ze naar de kantoren van het bedrijf trok.

Speurders stellen momenteel een tijdlijn samen van de dagen en uren voor de schietpartij bij YouTube, waar Nasim Najafi Aghdam drie mensen verwondde. Daaruit blijkt dat de vrouw, die in het zuiden van Californië woonde, in de dagen ervoor naar Silicon Valley afzakte. De politie is er steeds meer van overtuigd dat haar haat voor YouTube, die volgens haar de video's op haar kanalen 'filterde' en zo zorgde dat ze minder inkomsten kreeg, het motief was voor haar aanval.

Haar familie maakte zich duidelijk zorgen om haar vreemde gedrag. Zo gaf haar vader haar eind maart als vermist op nadat ze twee dagen haar telefoon niet opnam. Ze dook uiteindelijk de nacht voor de schietpartij weer op in Mountain View, een dorp in Silicon Valley dat op zo'n 725 km van haar woonplaats ligt. De afstand tot de kantoren van YouTube is echter amper 50 km.

Schietbaan

Een patrouille vond haar rond twee uur 's nachts al slapend in haar auto, die geparkeerd stond op een openbare parking. Omdat haar nummerplaat geseind stond, stelden ze haar enkele vragen. Aghdam deed toen echter geen alarmbelletjes rinkelen bij de agenten. Ze bevestigde haar identiteit en antwoordde helder op alle vragen. De politie liet de vrouw verder met rust, maar verwittigde wel de familie dat Nasim gevonden was. Haar vader reageerde eerst opgelucht, maar belde een uur later terug om te zeggen dat zijn dochter wrok koesterde tegen YouTube, en dat ze misschien iets stoms zou doen.

Enkele uren later betrad ze de campus van YouTube en opende daar het vuur, maar niet voor ze eerst nog wat ging oefenen met haar wapen. Ze werd gesignaleerd bij een schietbaan, waar ze zichzelf vertrouwd maakte met het semiautomatische handgeweer van Smith & Wesson dat ze legaal aangekocht had.

Aghdam schoot volgens getuigen in het wilde weg, waarbij ze drie mensen verwondde. Volgens sommige media loste ze maar liefst 40 schoten voor ze de hand aan zichzelf sloeg. Twee van de drie geraakte mensen hebben het ziekenhuis intussen mogen verlaten, een derde wordt nog verzorgd.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.