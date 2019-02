NASA zoekt komische astronaut om de sfeer erin te houden tijdens missie naar Mars Tom Tates

21 februari 2019

14u29

Bron: AD.nl 0 De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is op zoek naar astronauten met gevoel voor humor. Zij moeten voor een vrolijke noot zorgen tijdens toekomstige missies naar Mars. Volgens NASA is een komisch bemanningslid cruciaal om de sfeer aan boord van een ruimteschip, dat circa acht maanden onderweg zal zijn, goed te houden.

Antropoloog Jeffrey Johnson van de universiteit in Florida onderzoekt momenteel in opdracht van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie hoe de bemanning van een toekomstige Marsmissie op de beste manier kan worden samengesteld. Behalve techneuten, zo vertelt hij in een interview met The Guardian, is minstens één grappenmaker of vrolijk aangelegd type nodig. “Het gaat specifiek om iemand die de lachers op zijn of haar hand kan krijgen, de groep als een soort clown bij elkaar kan houden, bruggen kan bouwen en het moreel kan oppeppen’’, aldus Johnson.

De expert stelt dat een komiek ‘echt onmisbaar’ is tijdens een vlucht waarbij meerdere mensen voor langere tijd moeten samenleven in een kleine ruimte. “In dergelijke situaties liggen onderlinge spanningen op de loer. Juist dan is het van het grootste belang dat iemand de sfeer verbetert. Bij eventuele wrijvingen kan, na bemiddeling van de positieveling, iedereen dan zijn werk weer doen.”

Entertainer

Johnson deed de afgelopen jaren onderzoek naar de samenstelling van langdurige missies zoals die van de Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen, die in 1911 als eerste de Zuidpool bereikte. Volgens de wetenschapper lukte dat ook, omdat de poolreizigers een best vrolijk teamlid (Adolf Lindstrom) hadden. “Die zorgde onder de erbarmelijke omstandigheden, zoals heftige sneeuwstormen en vrieskou, als rasentertainer voor de noodzakelijke humor.’’

De wetenschapper benadrukt dat alleen het hebben van een vrolijk karakter, onvoldoende is voor een potentiële Mars-astronaut. “Zo iemand moet natuurlijk ook een excellente wetenschapper en technicus zijn en in een topconditie zijn waarmee de zwaarste trainingen kunnen worden doorstaan. NASA zoekt dus alle eigenschappen in één persoon.’’

Vertraging

NASA heeft concrete plannen voor een bemande missie naar de maan in 2023. Die dient als oefening voor een reis naar Mars die vanaf 2033 zou kunnen plaatsvinden. Rusland en China zouden ook Marsreizen aan het voorbereiden zijn. Volgens de laatste berichten gaan hun raketten niet eerder dan in 2040 de lucht in. De rode planeet ligt op ongeveer 240 miljoen kilometer van de aarde. De minimale reistijd (enkele reis) is minstens acht maanden. Johnson, die betrokken zal zijn bij de selectie van een ‘spacejoker’: “De verveling kan dan toeslaan. Ook vervelend: communicatie met de aarde heeft een vertraging van twintig minuten. Dat is lastig communiceren.’’