NASA voert onderzoek naar mogelijk eerste misdrijf in de ruimte ADN

25 augustus 2019

10u11

Bron: Belga, De Morgen 0 Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA heeft officieel een onderzoek opgestart naar een mogelijk misdrijf dat in de ruimte zou gepleegd zijn. Het gaat wellicht om het eerste ruimtemisdrijf ooit, zo meldt de krant New York Times.

De astronaute Anne McClain zou zich op onrechtmatige wijze toegang hebben verschaft tot de bankrekening van haar ex-vrouw. Ze zou dat gedaan hebben tijdens haar zes maanden durende missie in het internationaal ruimtestation ISS. Toen Summer Worden, de ex van McClain, dat ontdekte, diende ze een klacht in bij de Federal Trade Commission. Ook bij de algemene inspectie van NASA werd intussen een klacht neergelegd.

Voogdij over zoon

Volgens New York Times is er wellicht geen geld van de rekening gehaald. De astronaute wordt wel beschuldigd van identiteitsfraude. Ook wordt aangehaald dat McClain mogelijk op zoek was naar bewarend materiaal om Worden de voogdij over hun zoon te ontzeggen.



McClain, die in juni naar de aarde terugkeerde, zegt via haar advocaat dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Ze zegt dat ze in het ISS enkel de gemeenschappelijke rekening van het koppel bekeek, omdat ze wilde nagaan of alles in orde was met de - nog steeds verstrengelde - financiën van het ex-koppel. Zo wilde ze zeker weten of er nog wel genoeg geld aanwezig was voor de opvoeding van hun kind. McClain zegt dat dit tijdens de relatie ook al gebeurde en dat ze gewoon gebruik maakte van het wachtwoord dat ze toen van Worden had gekregen.

Maan

McClain is een gelauwerd militair en astronaut. In de Irakoorlog maakte ze meer dan achthonderd gevechtsvluchten. Ze staat ook op de kandidatenlijst van de NASA van astronauten die mogelijk als eerste vrouw op de maan zullen landen.