Nanny vervolgt koppel als ze tijdens douchen plots kleine camera ziet hangen in badkamer KVDS

13 januari 2019

18u04

Bron: NY Post 0 Een Amerikaanse nanny sleept haar werkgevers voor de rechtbank omdat ze haar privacy zouden hebben geschonden. Het begon allemaal met de vraag van Lauren en Matthew Seltzer uit New York aan Vanessa Rivas om hun kinderen naar de zwemles te brengen.

De vrouw wilde dat wel doen, maar stelde als voorwaarde dat ze dan achteraf de badkamer van het gezin mocht gebruiken om zich op te frissen.





Een jaar lang ging alles goed, tot ze in januari 2018 plots een kleine verborgen camera ontdekte in de badkamer waar ze zich telkens uitkleedde en waste. Toen ze van de verrassing bekomen was, confronteerde ze meteen haar werkgeefster en vertelde ze dat ze zich daar heel “oncomfortabel” bij voelde, zo staat te lezen in de gerechtsdocumenten die de krant New York Post kon inkijken. Maar niet voordat ze het geheugenkaartje uit de camera had gehaald.

Vijandig

“Meteen werd ze heel defensief en vijandig”, staat er in de beschuldiging van Rivas te lezen. Zo zou Seltzer de nanny maar liefst 45 gebeld hebben en 26 berichtjes gestuurd hebben met de eis om haar het geheugenkaartje terug te geven.





Dat prikkelde de nieuwsgierigheid van Rivas en ze bekeek wat erop stond. Volgens de nanny zou de camera telkens 15 minuten voor ze aankwam in de badkamer geplaatst zijn, toen alleen zij en de kinderen thuis waren.





Rivas nam daarop ontslag en beweert dat toen ze met haar moeder naar het appartement van de Seltzers ging om haar sleutels af te geven, Lauren door het lint ging en zelfs de politie belde om het geheugenkaartje terug te krijgen. Rivas zou het daarop afgegeven hebben in een lokaal politiestation.

Ongeveer een week later zouden de Seltzers volgens de gerechtsdocumenten gebeld hebben om Rivas te overtuigen een zwijgcontract te tekenen “zodat ze contact met de politie kon vermijden”. De nanny weigerde dat, waarop Lauren volgens haar roddels verspreidde bij andere ouders en nanny’s en beweerde dat Rivas “onverantwoordelijk en gek” was. Daarop zou Rivas al haar werk kwijtgeraakt zijn en therapie nodig gehad hebben om de “traumatische ervaring” te verwerken.

Camera's

In de VS mogen ouders – al dan niet verborgen – camera’s installeren in hun huis, maar niet in de badkamer, op het toilet of in de privévertrekken van een nanny als die inwonend is. In mei vorig jaar werd nog een voormalig directeur van televisiezender CNBC veroordeeld omdat hij met een verborgen camera zijn nanny in de gaten hield in de badkamer van zijn huis.