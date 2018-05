Nanny die twee kinderen doodstak in bad krijgt levenslang. De gebroken mama van de kindjes sprak haar nog een laatste keer toe KVDS avh

Yoselyn Ortega (55) heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op twee kinderen waar ze voor moest zorgen. Vanwege de gruwel van de feiten werd het een lang en emotioneel proces. Na de uitspraak wentelde Ortega zich in zelfmedelijden terwijl ze een laatste keer de jury toesprak. Maar vooral de woorden van de mama van de kindjes deden de rechtszaal verstommen.

De feiten speelden zich af op de avond van 25 oktober 2012, in het appartement van Kevin (42) en Marina (41) Krim in de Upper West Side in New York. Toen Marina thuiskwam van de zwemles met haar dochter Nessie (toen 3), merkte ze meteen dat er iets mis was. Het hele appartement was in duisternis gehuld, alleen in de badkamer brandde er licht. Daar vond ze haar twee andere kinderen Lucia (6) en Leo (2), doodgebloed in bad. Naast hen op de grond zat Yoselyn O.. Ze had zichzelf de keel over gesneden, maar leefde nog.

Bloed

De jury kreeg tijdens het proces beelden van die gruwelijke scène te zien. Daarop was een kleine en smalle badkamer te zien, die doordrenkt was met bloed. Overal op de muren zaten bloedvegen, net als op de vloer en het toilet. De bodem van het bad waarin de lichamen van de kinderen lagen, was niet meer zichtbaar. In de wasbak lag het mes van 28 centimeter lang, waarmee de nanny te werk was gegaan. Naast een blauwe en een roze tandenborstel van de kinderen.

Buiten de badkamer lag een mes van 33 centimeter. Het was in een rood met witte handdoek gedraaid en op een speelgoedkoelkast voor kinderen gelegd. Ortega weigerde tijdens haar proces naar de vreselijke beelden te kijken en staarde de hele tijd gewoon voor zich uit.

Ook hulpverleners kwamen getuigen over wat ze zagen toen ze aankwamen op de plek van de misdaad. “Het was de ergste ‘crime scene’ die ik ooit zag, los van 11 september”, aldus een van de verplegers die als eerste ter plaatse waren, Eugene Nicholas. Hij vertelde ook hoe hij nog probeerde om lucht in de longen van de kleine Lucia te blazen, maar tevergeefs.

Hysterisch

Verpleger Reuben Shelton vertelde dat Marina Krim ontroostbaar was toen ze in de ziekenwagen zat te wachten om naar het ziekenhuis gevoerd te worden. “Ze was hysterisch en vroeg me: ‘Hoe ga ik dit ooit uit mijn hoofd krijgen?’” Dochter Nessie kreeg het bloedbad gelukkig niet te zien. “Ze was erg jong”, aldus Shelton. “Ze leek niet te erg aangedaan door wat er om haar heen gebeurde.”

Marina Krim smeekte de hulpverleners ook om haar en haar dochter af te schermen voor de media. “Ze vroeg of we haar konden bedekken. Ze wilde niet dat iemand haar zag of foto’s van haar zou nemen”, aldus verpleegster Noemi Rivera.

Inspecteur Andrew Bershad van de politie van New York ontfermde zich over Ortega. “Ik zag dat ze een grote wonde had aan het zachte weefsel van haar hals. En het leek het haar moeilijk te maken om te ademen. Ze ademde, maar het leek me niet voldoende om in leven te blijven.”

De nanny overleefde het toch en krijgt nu levenslang zonder de mogelijkheid om vervroegd vrij te komen. De verdediging voerde nog aan dat ze de feiten pleegde in een vlaag van waanzin. Maar daar geloofde Openbaar Ministerie dus niets van. Volgens de openbare aanklager in de zaak zou de vrouw jaloers geweest zijn op Marina en haar gehaat hebben omdat ze aanbood om ook huishoudelijk werk te doen in ruil voor een hoger loon. Rechter Gregory Carro noemde de moord “puur kwaad”.

Jury

De jury heeft ere en loodzwaar proces op zitten. Twee leden barsten bij de gruwelijk foto’s in tranen uit. Een van hen vroeg de rechter om zich te laten vervangen omdat hij dacht dat hij zich niet meer objectief zou kunnen uitspreken na het zien van de foto’s. De rechter liet hem gaan.

Laatste woorden

Ortega hulde zich met haar laatste woorden aan de jury volledig in zelfmedelijden. “Ik heb veel spijt van alles wat er gebeurd is, maar ik hoop dat niemand moet doorstaan wat ik heb moeten doorstaan”, aldus Ortega. “Hoewel velen mij het slechtste toewensen, ligt mijn leven in de handen van God.” Ze voegde nog toe dat ze zich al een tijdje slecht had gevoeld, maar dat ze niet naar een afspraak mocht van Marina Krim omdat die zelf al verplichtingen had.

Marina Krim had ook nog enkele laatste woorden voor de moordenares van haar kinderen. Haar speech sneed door de rechtszaal, maar Ortega leek onberoerd. “Ik ben hier om een vreselijk hoofdstuk in het leven van mijn familie af te sluiten”, zei Krim door haar tranen heen. “Lulu en Leo zijn twee sterren die ons altijd zullen leiden. Ik herinner me nog altijd hoe verliefd ik me voelde toen ik in de bruine ogen van mijn zoon keek. Nessie zal nooit weten hoe haar zus en broer waren. Ze wenst altijd dat Leo en Lulu terug komen, maar ze weet dat die wens nooit zal uitkomen.”

Tot slot haalde Krim nog een laatste keer uit naar Ortega en haar familie. “Niet één keer heeft haar familie contact opgenomen met mijn familie om hun medeleven uit te spreken. Het is een familie van onethische mensen.”

Ook de vader Kevin Krim had nog enkele laatste woorden: “We zullen ons hele leven rouwen voor Leo en Lulu. We missen hen zo veel.”