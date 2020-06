Nancy Pelosi wil dragen van mondmasker in VS verplichten jv

28 juni 2020

20u52

Bron: ANP 0 Nancy Pelosi wil dat het dragen van een mondkapje overal in de Verenigde Staten verplicht wordt gesteld om de coronacrisis te bezweren. Dat heeft de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden gezegd op de Amerikaanse zender ABC. De regering moet de bedreiging door de epidemie eindelijk eens serieus nemen, vindt ze.



Pelosi riep president Donald Trump op het initiatief te nemen. "Echte mannen dragen een maskertje. Wees een voorbeeld voor het land en doe dat. Het is niet om jezelf te beschermen. Het is om anderen en hun families te beschermen." Ze voegde eraan toe dat de CDC, het Amerikaanse equivalent van het RIVM, de bedekking van neus en mond aanbeveelt maar niet in de richtlijnen heeft opgenomen om Trump niet te irriteren.



In sommige staten en steden bestaat wel een mondkapjesplicht. In de VS zijn tot dusver meer dan 2,5 miljoen mensen besmet geraakt met het coronavirus. De afgelopen dagen kwamen er telkens meer dan 40.000 bij. Het dodental door Covid-19 nadert de 130.000.