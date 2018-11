Nancy Pelosi pleit voor "checks and balances" voor Trump jv

07 november 2018

07u34

Nancy Pelosi, de Democratische minderheidsleider in het Huis van Afgevaardigden, heeft gepleit voor "checks and balances" voor het Witte Huis en president Donald Trump. Ze deed dat tijdens een toespraak nadat bekend raakte dat haar partij na acht jaar de meerderheid in het Huis heeft heroverd.

"We zullen verantwoording afleggen en streven naar onpartijdigheid ('bipartisanship')", zei ze tijdens een toespraak. "We hebben allemaal al genoeg verdeeldheid meegemaakt."

Pelosi beloofde te werken aan een verlaging van de kosten voor gezondheidszorg en van voorgeschreven medicijnen. De Republikeinen lieten al weten daarover met de Democraten te willen samenzitten na de verkiezingen.

Ook belooft Pelosi "het moeras te laten leeglopen", verwijzend naar dubieuze campagnegelden, om zo de corruptie te stoppen "en Washington voor alle Amerikanen te laten werken".

De kans is groot dat Pelosi Speaker of the House wordt. Ze was van 2007 tot 2011 al de eerste vrouwelijke voorzitter van het Huis, en verwacht wordt dat de Democraten haar tenminste zullen voordragen als kandidaat.

CNN meldt ondertussen nog dat president Donald Trump Pelosi dinsdagavond (plaatselijke tijd) opgebeld heeft om haar te feliciteren met de overwinning in het Huis.

Kellyanne Conway, adviseur van Donald Trump, verklaarde na het verlies van de Republikeinen in het Huis aan de pers dat Trump niet bang is om afgezet te worden. Ze zei dat de mensen waarschijnlijk niet veel zin hebben in afgevaardigden "die hun tijd verdoen met onderzoeken, provoceren, proberen bang te maken en mensen te dagvaarden".

Wel wordt verwacht dat een meerderheid in het Huis zou leiden tot een diepgaand onderzoek naar Trump, zijn belastingen, zijn familie en naar de werking van het Witte Huis.

Trumps Republikeinen hebben wel nog de Senaat in handen. Die is cruciaal voor de president, die naar alle verwachting zijn minister van Justitie Jeff Sessions zal ontslaan vanwege het onderzoek naar de Russische inmenging bij de verkiezingen van 2016 en belemmering van het gerecht. Als hij dat doet, heeft hij de Senaat nodig om een nieuwe kandidaat goed te keuren.