Nancy Pelosi noemt malariaremmer voor “dodelijk obese” Trump “geen goed idee” TT

19 mei 2020

14u52

Bron: CNN, MSNBC 0 Dat Amerikaans president Donald Trump uit voorzorg de malariaremmer hydroxychloroquine neemt, zonder dat er bewijzen zijn dat het middel enig effect heeft tegen de effecten van het coronavirus, vindt Democratisch Huisfractieleider Nancy Pelosi maar niets. “Ik had liever gezien dat hij niet iets neemt dat niet is goedgekeurd door wetenschappers”, zegt Pelosi op CNN. "Zeker gezien zijn leeftijd en met zijn, laten we zeggen, gewichtscategorie: dodelijk obees.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Trump vertelde gisteren dat hij sinds anderhalve week hydroxychloroquine inneemt, onder het principe ‘baadt het niet, dan schaadt het niet’. De malariaremmer wordt her en der aangeprezen als een mogelijk middel tegen Covid-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus. Maar hard wetenschappelijk bewijs daarvoor ontbreekt. Wel zijn er beperkte waarnemingen dat patiënten die het middel toegediend krijgen, sneller genezen, al tonen sommige studies ook net het omgekeerde aan.

Volgens Trump - “Ik heb er al veel goeds over gehoord” - kan het in elk geval geen kwaad elke dag een hydroxychloroquinepil in te nemen, en dat bevestigde de arts van het Witte Huis. In een mededeling zegt hij dat “de mogelijke voordelen opwegen tegen de relatieve risico’s”.



Desondanks vinden de Democraten Trumps uitspraken gevaarlijk, aangezien het mensen kan aanzetten zelf met het middel aan de slag te gaan. Ook de Amerikaanse Food and Drugs Administration waarschuwde daar onlangs nog tegen. Daarbovenop noemde Senaatsfractieleider Chuck Schumer Trumps uitspraken “roekeloos”. “Het geeft de mensen valse hoop, maakt dat ze minder echte medische hulp opzoeken, en kan hen zo in de problemen brengen”, aldus Schumer op MSNBC.

Uit onderzoek is al gebleken dat patiënten met obesitas die Covid-19 oplopen, meer risico lopen dan patiënten met een lager BMI. De 73-jarige Trump is 1,9 meter groot en woog volgens zijn laatste medische bulletin van vorig jaar 110 kilo. De president heeft daarmee een BMI van 30,5, waarmee hij net in de categorie ‘obesitas' valt.

Lees ook: “Amerikaanse regering tekent miljoenencontract met farmaceut om coronamedicijnen in VS te maken”