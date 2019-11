Nancy Pelosi: “Afzettingsprocedure tegen Trump moet waterdicht zijn” HAA

01 november 2019

18u10

Bron: ANP, Bloomberg 0 De afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump moet "waterdicht" zijn, als die officieel wordt gestart. Dat zegt de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. “We hebben ook nog geen beslissing genomen of we de president willen gaan afzetten”, aldus de Democrate.

Gisteren zette het Huis zoals verwacht het licht op groen voor een officieel vervolg van het onderzoek naar de afzettingsprocedure van Trump. In totaal stemden 232 leden voor, 196 waren tegen. De rest onthield zich van stemming.



De Democraten willen een formeel impeachmentonderzoek tegen de Republikeinse president instellen, omdat Trump zijn Oekraïense ambtgenoot in juli in een telefoongesprek zou gevraagd hebben een onderzoek in te stellen naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en diens zoon, Hunter.

Verhoren

Met de stemming werd gisteren de eerste horde naar een officieel en openbaar onderzoek genomen, maar volgens Nancy Pelosi zijn de komende stappen nog niet allemaal gepland. "Ik weet nog niet wat de planning precies is. Ik ga ervan uit dat in november de eerste openbare verhoren gaan plaatsvinden. We gaan door met de verhoren achter gesloten deuren zolang dat productief blijft”, aldus de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.



Wanneer er een besluit wordt genomen over het overgaan tot een officiële afzettingsprocedure, weet de Pelosi niet. Dat kan tegen het einde van dit jaar zijn, maar ook in 2020.

Senaat

Eén ding is zeker, en dat is dat er nog heel wat moet gebeuren voordat Trump mogelijk zou kunnen worden afgezet. Als de resultaten van het huidige onderzoek binnen zijn, stemt het Huis van Afgevaardigden over het vervolg. Daarna moet er in het Huis een meerderheid zijn voor het instellen van de zogenoemde impeachment. Momenteel hebben 31 Congresleden zich uitgesproken voor het starten van de procedure.

Mocht het Huis beslissen de afzettingsprocedure te starten, dan is de Senaat aan zet. Daar wordt bepaald of Trump wordt afgezet. Die kans lijkt echter klein, gezien de Republikeinen in de Senaat een meerderheid hebben.

