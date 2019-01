Namen van meer dan 14.000 hiv-patiënten in Singapore online geplaatst jv

28 januari 2019

16u30

Bron: dpa 0 In Singapore zijn door een datalek de namen en persoonlijke gegevens van meer dan 14.000 hiv-patiënten openbaar gemaakt. Daaronder ook de gegevens van 8.800 buitenlanders, zo meldt het ministerie van Gezondheid van de stadstaat in het zuidoosten van Azië.

De gegevens werden gestolen en op internet geplaatst door een 33-jarige Amerikaan, die een relatie had met een 36-jarige arts uit Singapore en via die laatste aan de gegevens kwam.

De Amerikaan werd Singapore vorig jaar uitgezet nadat hij veroordeeld was voor fraude en drugsgerelateerde inbreuken. De veroordeling van fraude kwam er omdat de man, die zelf seropositief was, daarover gelogen had tegen de autoriteiten in Singapore.

Zijn partner, de ondertussen ex-dokter, zit een celstraf uit van twee jaar omdat hij de Amerikaan aangezet zou hebben tot bedrog en het verschaffen van valse informatie aan de autoriteiten.

In Singapore is seks tussen mannen illegaal en staat er een straf tot twee jaar cel op.