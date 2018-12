Namen en adressen van bijna duizend overlopers uit Noord-Korea gelekt kg

28 december 2018

09u31

Bron: ANP 0 De persoonlijke gegevens van bijna duizend Noord-Koreanen die naar het zuiden zijn overgelopen, zijn gelekt. De informatie kon ontfutseld worden met behulp van schadelijke software op een computer van een instituut dat overlopers naar Zuid-Korea begeleidt. Dat meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Eenwording.

Door de schadelijke software zijn onder meer de geboortedata, namen en adresgegevens van 997 uitgeweken Noord-Koreanen gelekt, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Er wordt gevreesd dat de informatie de families van de overlopers, die in Noord-Korea zijn gebleven, in gevaar kan brengen.



Het ministerie zei niet wie verantwoordelijk was voor het stelen van de gegevens en wat het motief daarvoor zou kunnen zijn. Zuid-Korea heeft in het verleden Noord-Koreaanse hackers wel al meerdere malen beschuldigd van cyberaanvallen op Zuid-Koreaanse overheidsinstellingen en bedrijven.



Zuid-Korea telt 25 overheidsinstituten die de ruim 32.000 Noord-Koreaanse overlopers onder meer helpen bij het zoeken naar een baan. Ook verlenen ze juridische bijstand.