Namaste Trump! 100.000 Indiërs geven Trump feestelijk onthaal YV

24 februari 2020

12u11

Bron: BBC, CNN 0 Amerikaanse president Donald Trump is vandaag aangekomen in India voor zijn tweedaags staatsbezoek aan het land. Het is de eerste keer dat Trump India bezoekt als president.

Om 11:30 lokale tijd is het vliegtuig van de president, Air Force One, geland in India. Deze ochtend onthaalde het Zuid-Aziatische land Trump met een grote receptie en kreeg de president ook een omhelzing van de Indiase premier Narendra Modi bij aankomst. Langs de weg naar een stadion waar Trump een toesprak hield, stonden grote groepen toeschouwers hem op te wachten met spanborden.

Voor de grote toespraak brachten de president en de first lady, Melania Trump, een bezoek aan Sabarmati Ashram, de plaats waar onafhankelijkheidsleider Mahatma Gandhi werd geboren. Trump en Malenia kregen een demonstratie van de charkha, een soort spinnewiel en symbool voor de onafhankelijkheid.

“Namaste Trump”

In het Motera Stadion in het Westen van India, in Gujarat, de thuisstaat van premier Modi, hield Trump een toespraak bij het “Namaste Trump” (“gegroet Trump”) event, ter ere van hem. Volgens de president werden er 7 tot 10 miljoen mensen verwacht, al liggen de echte cijfers eerder rond de 100.000.

In de toespraak sprak hij vol lof over premier Modi: “Iedereen houdt van hem, maar ik zeg je dit, hij is heel sterk. Hij is het levende bewijs dat met hard werk, Indiërs alles kunnen bereiken.” Trump ging verder en zei dat Amerika houdt van India, India respecteert en dat Amerika altijd een trouwe en loyale vriend zal zijn voor de Indiërs. Trump prees India verder ook voor hun successen in cinema, sport en muziek.

Verder op de planning staat nog een bezoek aan de Taj Mahal, een imposant mausoleum, en een groot staatsdiner in de hoofdstad, New Delhi. De Taj Mahal wordt ondertussen opgefleurd met bloemen en de wegen worden besproeid met water zodat er geen stof opvliegt wanneer de president met zijn motorcade aankomt.

Betere bondgenoten

De Verenigde Staten en India lijken betere bondgenoten te willen worden onder Trump. De Amerikaanse president omschreef de Indiase premier Narendra Modi als een “charismatische vriend”. In India is Trump behoorlijk populair omdat hij gezien wordt als een sterke leider. Verder zijn de Verenigde Staten de belangrijkste handelspartner voor India. Trump hoopt met een nieuw handelsakkoord naar huis terug te keren.

De afgelopen dagen en weken ondernam India grote maatregelen om het land zo mooi mogelijk te maken voor het bezoek. Eerder werden er al muren gebouwd rond sloppenwijken om ze verbergen, en vandaag werd ook vers water in een rivier naast de Taj Mahal gepompt om te voorkomen dat de rivier zou stinken.

Protest tegen Modi

Voor de aankomst van Trump, werd gisteren nog zwaar geprotesteerd in hoofdstad New Delhi tegen de omstreden burgerschapswet van Modi. Die zou volgens tegenstanders discriminerend zijn tegenover moslims. De omstreden burgerschapswet maakt het voor bepaalde religieuze minderheden uit naburige landen met een moslimmeerderheid makkelijker om staatsburger van India te worden. Tegenstanders zeggen dat de wet ingaat tegen de seculiere grondwet, omdat religie een basis wordt om burgerschap toe te kennen.