NAFTA is verleden tijd, USMCA is de toekomst: dit is wat er in het nieuw handelsakkoord staat AW

01 oktober 2018

20u48

Gisterenavond werd er, na maandenlang onderhandelen over het handelsakkoord NAFTA, toch een akkoord bereikt tussen de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Dat werd omgedoopt tot USMCA. Maar verandert er eigenlijk wel iets behalve de naam? We lijsten de belangrijkste kenmerken van het nieuwe handelsakkoord op.

De naamswijziging is het eerste opvallende kenmerk. USMCA staat voor de overeenkomst die tussen de Verenigde Staten, Mexico en Canada werd gesloten. Volgens Trump is het een “gloednieuwe deal”. En er zijn inderdaad enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd. Zo zijn er nieuwe regels voor de productie van auto’s en vrachtwagens en de Amerikaanse melkveehouders kunnen makkelijker met hun producten terecht in Canada.



Autoproductie

NAFTA schreef autofabrikanten voor dat minstens 62,5 procent van de onderdelen van een voertuig in Noord-Amerika geproduceerd moesten worden om in aanmerking te komen voor de nultarieven. De nieuwe overeenkomst verhoogt die drempel naar 75 procent. Daarmee wil men autofabrikanten dwingen om minder onderdelen in Duitsland, Japan, Zuid-Korea of China te kopen.

Vrijstelling van toekomstige autotarieven voor Canada en Mexico

Trump dreigde het afgelopen jaar meermaals dat hij tarieven voor geïmporteerde auto’s in het leven zou roepen. Inmiddels, met het bereiken van een akkoord, hebben Canada en Mexico niets meer te vrezen. De nieuwe overeenkomst omvat de vrijstellingen van toekomstige Amerikaanse tarieven voor passagiersvoertuigen uit elk van de drie landen.

Winst voor Amerikaanse kaas (en wijn)

Misschien was Canada’s beschermende houding voor de eigen zuivelmarkt wel het grootste knelpunt tijdens de onderhandelingen. Toch wisten de Verenigde Staten de uiteindelijke overwinning in de wacht te slepen. De nieuwe overeenkomst opent de Canadese markt stilletjes aan voor meer geëxporteerde zuivelproducten, afkomstig van Amerika. Denk daarbij aan melk, room, boter, melkpoeder, kaas en andere zuivelproducten.

Voordelen voor vakbonden en farmaceutische bedrijven

Een van de kleinere maar belangrijke onderdelen van het handelsakkoord is de maatregel om Mexicaanse werknemers te stimuleren om vakbonden te vormen. Verder wil men Amerikaanse de intellectuele eigendom van Amerikaanse farmaceutische bedrijven voortaan delen met Canada. Dat zal de winst opnieuw verhogen voor de Amerikaanse farmareuzen.