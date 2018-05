Nadine woonde 10 jaar naast moordenaar Angélique (13): “Ik zou hem mijn eigen kleinzoon toevertrouwd hebben” KVDS

01 mei 2018

17u43

Bron: RTL 0 Een vrouw uit de Franse stad Lille die 10 jaar naast de moordenaar woonde van de Franse tiener Angélique (13), heeft op de Waalse nieuwszender RTL een verontrustend beeld geschetst van de dader. Niet omdat hij een zonderlinge of akelige man was, maar juist omdat hij door iedereen werd vertrouwd. “Hij stond altijd voor iedereen klaar”, aldus Nadine. “Hij was charmant. Ik zou hem mijn eigen kleinzoon toevertrouwd hebben.”

David Ramault (45) – een buschauffeur en vader van twee kinderen – werd afgelopen zaterdag opgepakt in verband met de verdwijning van Angélique. Hij bekende al snel dat hij de tiener had misbruikt en gedood. Hij vertelde ook dat hij haar lichaam had achtergelaten in een bos in Quesnoy-sur-Deûle.

Nadine

Tot hij twee jaar geleden naar zijn huidige woning verhuisde, bleek Ramault in hetzelfde gebouw gewoond te hebben als zijn slachtoffer en haar familie. Ze kenden elkaar nog uit die tijd. Wie hem ook nog kent van toen, is Nadine. De vrouw woonde toen 10 jaar lang naast hem. (lees hieronder verder)

“Hij was een betrokken ouder op de school waar ook mijn kleinzoon les volgt”, vertelt ze. “Zijn zoon gaat daar ook naar de klas. Tijdens carnaval ging ik op school helpen om de kinderen aan te kleden en hij bakte dan pannenkoeken. Angélique zal alle vertrouwen in hem gehad hebben. Ze is meegegaan met iemand die ze 100 procent kende. Of dat dacht ze toch. ”

Volgens de vrouw zou zij net hetzelfde hebben gedaan. “Als ik hem in het park zou zijn tegengekomen en hij zou me gevraagd hebben of hij Florian mee naar huis mocht nemen, zou ik zeker ja gezegd hebben”, geeft ze zonder aarzelen toe. “Ik zou mijn kleinzoon Florian gezegd hebben dat hij mocht meegaan en dat ik hem later wel zou ophalen.”

Ziek

De vrouw begrijpt niet hoe haar voormalige buurman kon doen wat hij deed. “Zijn kind is van dezelfde leeftijd als Angélique. Ze hebben samen gespeeld. Hoe kan je zoiets doen? Hij is ziek. Hij moet wel ziek zijn, dat kan niet anders", zegt ze nog. (lees hieronder verder)

Angélique verdween woensdag en haar naakte lichaam werd zondag teruggevonden in een bos enkele kilometers ten noorden van Lille. Volgens procureur Thierry Pocquet du Haut-Jussé van Lille zou ze door ‘gewelddadige verstikking’ om het leven gebracht zijn. “Het lichaam van het meisje was helemaal uitgekleed. De wetsdokter heeft een slag op het hoofd vastgesteld en bloedsporen. Bij de autopsie zijn ook sporen gevonden van seksueel misbruik die overeenkomen met wat de verdachte heeft bekend. De dood was het gevolgd van gewelddadige verstikking.”

Detail

David Ramault vertelde de speurders intussen ook in detail wat hij precies deed. Hij had woensdag een rustdag op het werk – bij het openbaar vervoer in Lille – en omdat zijn gezin in het zuiden op vakantie was, trok hij er alleen op uit. Toen hij een tuin passeerde waar Angélique aan het spelen was, sprak hij zijn voormalig buurmeisje aan. “Hij bekende dat hij zin had in haar en dat hij haar naar zijn huis wilde lokken”, aldus de procureur. “Hij zei dat het sterker was dan hem.” (lees hieronder verder)

Met de smoes dat hij haar ouders nog wat spullen terug moest geven, slaagde hij erin om het meisje te overtuigen mee te komen. “Ze raakten aan de praat en al snel begon hij steeds intiemere vragen te stellen”, aldus de procureur. “Ze wilde vertrekken en toen hij haar tegenhield, begon ze te huilen.”

De rest speelde zich in minder dan een kwartier af. “Hij hield haar vast, kleedde haar uit, dwong haar naar de badkamer en sloot de deur af achter hen. Omdat ze zich verzette, sloeg hij haar. Daarna dwong hij haar om hem oraal te bevredigen en penetreerde hij haar. Vervolgens nam hij haar broek en wurgde hij haar. Hij bekende dat hij besefte dat hij haar moest doden toen ze zich verzette.”

Aanranding

Ramault – die in Wambrechies woont – werd afgelopen nacht officieel aangeklaagd voor het ontvoeren, misbruiken en vermoorden van Angélique, zo zegt zijn advocaat. De man werd in 1996 al een keer veroordeeld voor de aanranding van een minderjarige onder bedreiging van een wapen, ernstige zedenfeiten en een gewelddadige diefstal. Hij stond geregistreerd als dader van een seksueel misdrijf. Volgens de procureur zou de man veel spijt uiten voor wat hij gedaan heeft.